Üye Girişi
Haberler

Osmaniye'de Engelliler Haftası Farkındalık Yürüyüşü Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla 'Farkındalık Yürüyüşü' düzenlendi. Engelli bireylerin haklarına ve yaşamlarına dikkat çekmek amacıyla protokol mensupları ve engelli sivil toplum örgütleri katılımıyla Atatürk Caddesinde başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydan'ında açılan sergide son buldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği, geliri engellilere bağışlanacak sergide, engellilerce hazırlanan yiyecek, giyecek, takı ve hediyelik eşyalar satışa sunuldu.

Osmaniye'de Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde engelli bireyler "Farkındalık Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

Osmaniye'de, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla "Farkındalık Yürüyüşü" düzenlendi. Engelli bireylerin haklarına ve yaşamlarına dikkat çekmek amacıyla protokol mensupları ve engelli sivil toplum örgütleri katılımıyla Atatürk Caddesinde başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydan'ında açılan sergide son buldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği, geliri engellilere bağışlanacak sergide, engellilerce hazırlanan yiyecek, giyecek, takı ve hediyelik eşyalar satışa sunuldu.

Engelliler adına farkındalık oluşturmak istediklerini söyleyen Altınok Körler Derneği Başkanı ve Osmaniye Engelliler Platformu Başkanı Ziya Demez, 'Türkiye engelliler haftası nedeniyle bir sergi açtık 3 gün devam edecek. El emeği göz nuru olan ürünleri arkadaşlarımız sergileyecek. Tüm vatandaşlarımızı sergimize davet ediyoruz" dedi.

Kendi yaptıkları ürünlerden sergi açtıklarını söyleyen Arife Akkuş, 'Altınokta Körler Derneği olarak sergi açtık üretimlerimizi sergilemek ve derneğimize katkı olması için elimizden geldiği kadar çalışıyoruz. Yeni başlamamıza rağmen satışlarımız güzel inşallah devamını getiririz" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Engelliler Haftası Atatürk Caddesi Osmaniye Sivil Toplum Engelliler Etkinlikler Yerel Yaşam Güncel Haberler

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

 Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

 Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık

Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık

 İlkokulda başladı, lisede devam etti! İstanbul'da 15 kişi, talihsiz kız çocuğuna şantajla tecavüz etti

İlkokulda başladı, lisede devam etti! İstanbul'da 15 kişi, talihsiz kız çocuğuna şantajla tecavüz etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title