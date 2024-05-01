CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 1 Mayıs altın fiyatları yükseldi mi?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardında tam altının fiyatı bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. 1 Mayıs güncel altın fiyatları araştırılıyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 1 Mayıs Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Güne yükselişle başlayan altının gramı 2 bin 385 lira seviyesinde işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 3 bin 980 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 15 bin 850 liradan satılıyor.

FED'İN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Analistler, bugün Fed'in faiz kararı, ABD'de ADP istihdam raporu, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ISM imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in bugün faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, haziranda faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 11, temmuzda yüzde 23, eylülde yüzde 47'de bulunuyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugünkü sözle yönlendirmelerinin piyasaların odağında bulunacağını dile getiren analistler, Powell'ın açıklamalarının varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 300 ve 2 bin 270 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 400 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.