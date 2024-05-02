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Kilis'te PKK/PYD/YPG üyesi tutuklandı

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Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi olan H.A.E.M. isimli şahıs yakalandı ve tutuklandı.

Kilis'te düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü PKK/PYD/ Ypg üyesi, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında, terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye üye olduğu ve faaliyetler yürüttüğü tespit edilen H.A.E.M. isimli şahsı Kilis'in Elbeyli ilçesinde yakaladı. Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Kilis YPG PKK Güvenlik Terör 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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