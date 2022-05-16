MARMARAY'DA KARŞILAŞAN FENERBAHÇELİ VE TRABZONSPORLU TARAFTARLARIN KAVGASI KAMERADA - Haberler

MARMARAY'da karşılaşan Fenerbahçe ve Trabzonsporlu taraftarlar arasında kavga çıktı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da akşam saatlerinde oynanan Trabzonspor-Altay maçından dönen bordo-mavili taraftarlar ile Karagümrük maçından çıkan Fenerbahçe taraftarlar Marmaray'da karşılaşınca ortam gerildi. Söğütlüçeşme Marmaray istasyonunda Fenerbahçe taraftarları ile Trabzonspor taraftarları arasında yaşanan gerginlik, kavgaya dönüştü. Trende bulunan 3 Trabzonsporlu taraftar, Fenerbahçeli taraftarların tekmeli ve yumruklu saldırısına uğradı. Bazı Fenerbahçeli taraftarlar ortamı yatıştırmaya çalışsa bile başarılı olamadı. Trenden inen 3 Trabzonspor taraftarı, kendilerini güçlükle durağın sonuna atarak uzaklaştı. Kavga anları vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel