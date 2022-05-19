Bakan Kasapoğlu'ndan milli boksör Ayşe Çağırır'a tebrik - Haberler

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Bakan Kasapoğlu'ndan milli boksör Ayşe Çağırır'a tebrik

AA - Fatih Gazioğlu - Güncel
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Bakan Kasapoğlu'ndan milli boksör Ayşe Çağırır'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli boksör Ayşe Çağırır'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli boksör Ayşe Çağırır'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcularımız tarihi başarılara imza atıyor. Şampiyonada 48 kiloda mücadele eden milli boksörümüz Ayşe Çağırır, dünya şampiyonluğuna ulaşarak bizlere büyük bir gurur yaşattı. Ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektiren Ayşe Çağırır'ı ve ekibini yürekten tebrik ediyor, şampiyonada madalya mücadelesi veren bütün sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum."

AA / Fatih Gazioğlu - Güncel

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