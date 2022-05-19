Bakan Kasapoğlu'ndan milli boksör Ayşe Çağırır'a tebrik - Haberler

Bakan Kasapoğlu'ndan milli boksör Ayşe Çağırır'a tebrik
AA - Fatih Gazioğlu - Güncel
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli boksör Ayşe Çağırır'ı tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli boksör Ayşe Çağırır'ı tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcularımız tarihi başarılara imza atıyor. Şampiyonada 48 kiloda mücadele eden milli boksörümüz Ayşe Çağırır, dünya şampiyonluğuna ulaşarak bizlere büyük bir gurur yaşattı. Ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektiren Ayşe Çağırır'ı ve ekibini yürekten tebrik ediyor, şampiyonada madalya mücadelesi veren bütün sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum."
AA / Fatih Gazioğlu - Güncel