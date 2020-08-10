Gülistan Doku'dan 219'uncu günde de iz yok
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Gülistan Doku'dan 219'uncu günde de iz yok

TUNCELİ'de 5 Ocak'tan bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) son görüldüğü Sarısaltuk Viyadüğü bölgesinde tekrar başlatılan su altı arama çalışmaları 70 kişilik ekiple sürdürülüyor.

Gülistan Doku'dan 219'uncu günde de iz yok
10.08.2020 14:09 | Son Güncelleme: 10.08.2020 14:13

TUNCELİ'de 5 Ocak'tan bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) son görüldüğü Sarısaltuk Viyadüğü bölgesinde tekrar başlatılan su altı arama çalışmaları 70 kişilik ekiple sürdürülüyor. 

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Doku'dan, 5 Ocak sabahı kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonunda Doku'nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Viyadük üzerinden geçen bir aracın kamerasına da yansıyan Doku'nun son görüldüğü bölgede yoğunlaştırılan arama çalışmalarına rağmen sonuca ulaşılamadı. Bunun üzerine ekipler, su altı aramalarını 6 Temmuz'da sonlandırırken, su yüzeyinde ve kıyıdaki çalışmalar sürdürüldü. Ailesinin talebi üzerine İçişleri Bakanlığı'nca, Gülistan'ın son görüldüğü bölgedeki Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki suyun tahliyesine karar verildi. Barajda su tahliyesi sürerken, daha önce ara verilen su altı arama çalışmaları da 6 Ağustos günü tekrar başlamıştı.

3 ROV KAMERAYLA 70 KİŞİLİK EKİP GÜLİSTAN'I ARIYORGülistan Doku için başlatılan arama çalışmaları bugün 219'uncu gününde. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi, 3 su altı robot kamerayla (ROV) Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı 4 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı 4 su altı arama kurtarma ekibi ile AFAD ekibinden oluşan 70 kişilik ekip, su altı ve su yüzeyinde arama çalışmaları gerçekleştiriyor. Gün boyu yapılan tüm aramalara rağmen Gülistan'a ait bir ize rastlanamadı.

 


Kaynak: DHA

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