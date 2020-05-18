Geri dönüşüm fabrikasının deposunda çıkan yangını itfaiye söndürdü ESKİŞEHİR'de geri dönüşüm fabrikasının deposunda presleme yapıldığı sırada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

ESKİŞEHİR'de geri dönüşüm fabrikasının deposunda presleme yapıldığı sırada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında, depo içerisinde bulunan 2 iş makinesi yanarak zarar gördü.Odunpazarı ilçesine bağlı 75'nci Yıl Mahallesinde bulunan EMKO sanayi sitesindeki bir geri dönüşüm fabrikasının deposunda presleme yapıldığı sırada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına ihbar üzerine giden itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından içinde elektronik malzeme, kağıt ve plastiklerinde bulunduğu depo yangını kontrol altına alındı. Geri dönüşüm fabrikasının deposu tamamen yanarken, içinde bulunan 2 iş makinesi de zarar gördü. Depodaki yangının soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA