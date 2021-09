Filistinli tıp öğrencisi nişanlanacağı gün kaybolmuş

Konya'da, 11 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Filistinli Muhammed Salhab'ın bulunması ümidiyle Türkiye'ye gelen babası, evlatları için büyük endişe duyuyor.

Polis ekiplerinin, kayıp Filistinli tıp öğrencisini bulma çalışmaları devam ederken, genç doktor adayının Filistin'de yaşayan babası Emad ve ağabeyi Wajeeh, Muhammed'i aramak için Konya'ya geldi.

Kaçırılma şüphesi üzerinde duran ve gün geçtikçe endişeleri artan Salhab ailesi, bir an önce evlatlarına sağ salim kavuşmayı istiyor.

Kaybolan gencin babası Emad Salhab, AA muhabirine, günlerdir oğlundan hiçbir haber alamadıklarını söyledi.

Oğlunu en kısa zamanda bulmayı ümit ettiklerini belirten baba Salhab, "Oğlumuz 11 gündür kayıp. Şimdiye kadar hiçbir bilgi alamadığımız için Türkiye'ye geldik. Türk hükümetinden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, emniyetten ve bütün yetkililerden yardım istiyoruz. Çok endişeliyiz. Şimdiye kadar hiçbir bilgi edinemediğimiz için çok zor durumdayız. Arama çalışmalarını takip edebilmek için geldik." diye konuştu.

Kaybolduğu günün akşamında nişanlanacakmış

Oğlunun hiç kimseyle husumeti ve sorunu bulunmadığını ifade eden Salhab, direkt şüphelenebilecekleri kimse olmadığını ve tahmin yürütemediklerini dile getirdi.

Muhammed'in herkese anlayışla yaklaşan, iyi kalpli, derslerinde başarılı biri olduğuna dikkati çeken Salhab, şöyle konuştu:

"Eğitime önem veren bir ülke olduğu için oğlumuzu Türkiye'ye göndermeyi tercih ettik. Türkiye'yi burslu kazanmıştı. Filistin'in en zeki öğrencileri, tıp fakültesi okumak için buraya geliyor. Muhammed de bu öğrencilerden biriydi. Geleceği için burada eğitim alıp doktor olduktan sonra Filistin'de görev yapmak, burada öğrendiklerini Filistin'e aktarmak istiyordu. Hiçbir sıkıntısı yoktu. Kaybolmadan bir gün önce telefonla görüşmüştük. Türkiye'de bir kızla nişanlanmak istiyordu. Cuma günü kız istemeye gidip nişan yapacaklardı. Bunlarla ilgili konuştuk. Sonra nişanlanacağı gün kayboldu."

Oğlunun hayatından endişe duymaya başladıklarına dikkati çeken Salhab, "Şimdiye kadar oğlumdan hiçbir haber alamadık. Bu bizi daha da çok endişelendiriyor. Zaten bunun için geldik. İnşallah oğlum bulunur." dedi.

"Kardeşimi bir an önce bulmak istiyoruz"

Muhammed'in ağabeyi Wajeeh Salhab da ümitlerini kaybetmek istemediklerini söyledi.

En çok annesinin endişelendiğini ve korktuğunu aktaran Salhab, sürekli onu rahatlatmaya çalıştıklarını, çok istemesine rağmen pasaportu olmadığı için Türkiye'ye getiremediklerini anlattı.

Kaybolmadan bir saat önce kardeşiyle telefonla görüştüklerini ifade eden Salhab, "Her zamanki gibi normal bir konuşmaydı. Hal hatır sorduk. Normal hayattan konuştuk. Hiçbir tedirginliği yoktu. Zaten nişanlısıyla görüşüp camiye gidecekti. Kardeşim için çok endişeleniyoruz ve onu bir an önce bulmak istiyoruz. Başvurabileceğimiz her yere başvuracağız." dedi.

Olay

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenim gören ve merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde ikamet eden son sınıf öğrencisi Salhab, 3 Eylül Cuma günü kaybolmuş, Salhab'dan haber alamayan arkadaşları, polis merkezine kayıp müracaatında bulunmuştu.