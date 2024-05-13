Cenevre Üniversitesi'nde Filistin'e Destek Eylemi 7. Gününde

İsviçre'nin Cenevre Üniversitesi'nde, 7 Mayıs'ta başlayan Filistin'e destek eylemi, 7'nci günü geride bıraktı.

Öğrencilerin kampüs içerisindeki eylemi 1 haftadır devam ederken, onlara destek veren yüzlerce kişi Cenevre Üniversitesi önünde toplandı.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan eylemciler, Filistin lehinde ve İsrail aleyhinde sloganlar attı.

Eylemciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterirken ateşkes çağrısında bulundu.

Daha sonra kampüsten bir grup öğrenci de dışarıdaki eylemcilerin yanına gelerek onlara katıldı.

Rektörlük, öğrencilerden eylemi bitirmelerini istiyor

7 Mayıs'tan bu yana eylemlerini sürdüren öğrenciler, rektörlüğün dün yaptığı "kampüsün boşaltılması" ve "eylemin sonlandırılması" yönündeki uyarısına tepki gösteriyor.

Öğrenciler eylemlerine devam ederken, yüzlerce kişi de kampüs dışında onları yalnız bırakmıyor.

Üniversite yönetiminden Gazze konusunda net bir tavır almasını bekleyen öğrenciler, İsrail üniversiteleri ve kurumlarıyla ilişkilerin sonlandırılmasını ve "akademik boykot" uygulanmasını talep ediyor.

Üniversitenin güvenlik görevlileri, öğrenci kartı bulunmayanların kampüse girişine izin vermiyor.

Eylemler İsviçre geneline yayıldı

2 Mayıs'ta Lozan Üniversitesi'nde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve ABD ile Avrupa'da çeşitli üniversitelerde Filistin için yapılan protestolara destek olmak amacıyla başlayan eylemler, ülke geneline yayılmaya devam ediyor.

Lozan ve Cenevre üniversitelerinin yanı sıra bugün Basel, Bern, Fribourg ve Neuchatel üniversitelerinde de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek üzere protestolar başladı.

Eylemciler, üniversite yönetimlerinden İsrail kurumlarıyla ilişkini bitirmesini ve Gazze'de yaşanan soykırımı açıkça kınamasını talep ediyor.

Öğrenciler, taleplerinin karşılanmaması halinde eylemlerini sürdürmeyi planlıyor.