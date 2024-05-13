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PAÜ Öğrencileri Filistin'e Destek İçin Çadır Kurdu

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PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve beraberindeki heyet, Pamukkale Üniversitesi öğrencileri tarafından kurulan çadırları ziyaret ederek Filistin'e destek ve soykırıma 'hayır' mesajı verdi.

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve beraberindeki heyet Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Kınıklı Merkez Yerleşkesinde Filistin'e destek ve soykırıma 'hayır' diyerek Dünya'daki üniversite eylemlerine destek amaçlı PAÜ öğrencileri tarafından kurulan çadırları ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Necip Atar ve Prof. Dr. Durmuş Akalın Pamukkale Üniversitesi Rektörlük Binası önü çimlik alanda kurulan çadırları ziyaret ederek öğrencilerden kurulan çadırlar hakkında bilgi aldılar. Rektör Kutluhan Pamukkale Üniversitesi Kınıklı Merkez Yerleşkesinde kurulan öğrenci çadırları ile ilgili şunları dile getirdi: "Filistin'e zulüm devam ediyor. Özellikle Gazze şeridi Refah Bölgesi'ne çok sıkıştırılmış milyonlarca insan yine soykırıma tabi tutulmak isteniyor. Birleşmiş Milletler bir taraftan İslam İş Birliği Teşkilatı bir taraftan ama en önemli gelişme biliyorsunuz Amerika'daki, İngiltere'deki, diğer ülkelerdeki ve Türkiye'deki üniversite öğrencilerinin bu soykırıma 'hayır' demeleri. Bu noktada çadır eylemleri yapılmakta. Biz de bu çadır eylemini üniversitemizde bu hafta (13-17 Mayıs) yapmayı planladık. İkram çadırımız, sorularla Filistin çadırımız, dua çadırımız gibi bu alanda gördüğünüz her bir çadırın bir maksadı var. Ayrıca alanda sembolik olarak da kapalı çadırlar da bulunmakta. Dünya'daki üniversitelere destek olarak soykırıma karşı olduğumuzu ispatlamak için bu çadırları kuracağız. Gençlerimiz çok heyecanlı. Pamukkale Üniversitesi yapmış olduğu çok kalabalık bir yürüyüşle bu soykırıma karşı olduğunu dile getirdi. Bu çadırlarla da hem insanların, hem öğrencilerimizin hem de çadırlara uğrayan kişilerin bilinçlenmesi noktasında çalışmalarımız devam etmekte. Ben bu çadırların kurulmasında ve burada eylemlere destek veren öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah başarılı bir eylem gerçekleştiririz." - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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