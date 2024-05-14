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Amsterdam Üniversitesi'nde Filistin gösterileri nedeniyle eğitime 2 gün ara

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Hollanda'daki Amsterdam Üniversitesi'ndeki Filistin gösterileri nedeniyle eğitime iki gün ara verildi. Üniversite yönetimi, güvenlik gerekçesiyle tüm derslerin iptal edildiğini duyurdu.

- Amsterdam Üniversitesi'nde Filistin gösterileri nedeniyle eğitime 2 gün ara

AMSTERDAM - Hollanda'daki Amsterdam Üniversitesi'ndeki Filistin gösterileri nedeniyle eğitime iki gün ara verildi.

Dünya genelinde üniversitelerde Gazze'ye destek eylemleri devam ediyor. Gösterilerin yoğun bir şekilde sürdüğü Hollanda'daki Amsterdam Üniversitesi'ndeki olaylarda polis devreye girdi. Üniversite yönetimi, polisin müdahalesinin ardından bugün ve yarın tüm derslerin iptal edildiğini, öğrencilerin güvenliğinin sağlanamayacağı gerekçesiyle tüm binaların kapatıldığını duyurdu.

Geçtiğimiz hafta da polisin baskın düzenlediği üniversitede dün polis ve göstericiler arasında arbede yaşandı. Polislerin bazı göstericilere copla sert müdahalede bulunduğu görüldü. Üniversite yönetimi maskeli bir grubun öğrencilerin arasına karışıp kampüs girişlerini ve acil çıkışları kapattığını, binaya ve kütüphaneye zarar verdiğini belirtti. Amsterdam polisi ise üniversitenin şiddet eylemleri nedeniyle polise suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Üniversite öğrencileri, okul yönetiminden İsrail ile olan ekonomik ve akademik iş birliklerini askıya almasını talep ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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