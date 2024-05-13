Cenevre Üniversitesi Öğrencileri Filistin'e Destek Eylemlerini Sürdürüyor

Cenevre Üniversitesi'nde 7 Mayıs'tan bu yana Filistin'e destek eylemi düzenleyen öğrenciler, üniversite yönetiminden Gazze konusunda net bir tavır almasını talep ederken, bunun karşılanmaması halinde eylemlerini aralıksız sürdürmeyi planlıyor.

Cenevre Üniversitesi öğrencileri, üniversitelerinden talepleri ve devam eden eylemlerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Soy ismini vermek istemeyen İsviçreli öğrenci Elisabetta, Gazze halkına destek olmak ve Gazze'deki soykırım nedeniyle eylemi düzenlediklerini bildirdi.

Elisabetta, "Cenevre Üniversitesi'nden Gazze konusunda bazı şeyler yapmasını istiyoruz. İsrail'deki üniversitelerle Cenevre Üniversitesi arasındaki her türlü ilişkinin durdurulmasını talep ediyoruz. Üniversitemizden ateşkes çağrısı yapmasını ve Gazze'deki soykırımı kınamasını istiyoruz." diye konuştu.

7 Mayıs'tan bu yana eylemlerine devam ettiklerini, burada uyuduklarını, yemek yediklerini ve tüm çalışmalarını burada yaptıklarını belirterek, "Üniversite ana taleplerimizi kabul edene kadar burada kalacağız." dedi.

Faslı öğrenci Amira ise Filistin halkını desteklemek ve Gazze'de yaşanan soykırıma ilişkin farkındalık oluşturmak için burada olduklarını kaydetti.

Amira, "Üniversitemizden şu anda Gazze'de yaşananlar konusunda tavır almasını istiyoruz. Biz onların da İsrail kurumları ve üniversiteleri ile bağlarını kesmelerini, bu apartheid devletle tüm işbirliklerini durdurmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cenevre Üniversitesi'nden Gazze'de yaşanan felaket nedeniyle Filistinli mültecileri getirebilecek tedbirleri almalarını da talep ettiklerini kaydeden Amira, çok sayıda Filistinlinin mülteci olacağını ve onlara yardım etmeleri gerektiğine işaret etti.

Amira, "(Üniversite yönetimi) Söylediklerimizi duyana kadar burada kalacağız ve ayrılmayacağız. Yaşanan soykırımı tanımadıkları sürece biz bu üniversitede yerleşme eylemimize devam edeceğiz." diye konuştu.

Rektörlükten öğrencilere gönderilen e-posta aracılığıyla eylemin sonlandırılması ve gerekirse kampüsteki gösteriye polisin müdahale edeceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Amira, bu durumdan çekinmediklerini ve Filistinlileri kurtarmak için ellerinden gelen her şeyi yapmaları gerektiğini belirtti.

"Davamızı korumak ve savunmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız"

Fas asıllı Fransız öğrenci Adam da 5 gündür kampüste eylemlerine devam ettiklerini ve Gazze'de ölümle burun buruna olanlarla dayanışma içerisinde olduklarını belirtti.

Adam, "Rektörlük bizi bu akşam buradan çıkarmaya çalıştı. Halkın dayanışması sayesinde öğrenciler bu gece burada kalarak eylemine devam edebildi. Davamızı korumak ve savunmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Taleplerimiz karşılanıncaya kadar burada kalacağız." diye konuştu.

"Öğrenci olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz"

Türk öğrenci Nurevşan ise "Filistin ve Gazze'deki yaşanan katliamın son bulmasını istediğimiz için buradayız." ifadesini kullandı.

Nurevşan, "Okulumuzun (Gazze konusunda) kesin bir pozisyon almasını talep ediyoruz. İsrailli üniversitelerle ilişkilerini kesmesini ve bize bunu açık bir şekilde göstermesini talep ediyoruz. Öğrenci olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." değerlendirmesini yaptı.