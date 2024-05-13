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Pep Guardiola'dan İsrail'e tepki: Hiçbir şey yapmadan oturuyoruz

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Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, dünya genelinde yaşanan savaşlara ve özellikle İsrail'in Filistin halkına uyguladığı zulme dikkat çekti. Guardiola, "Dünyada olanlara bakın, biz burada hiçbir şey yapmadan oturuyoruz. Bir gün buraya da gelecek bu olanlar, biliyorsunuz değil mi? Dünya adaletsizliklerle dolu" dedi.

İngiliz devi Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, İsrail'in aylardır Filistin halkına karşı uyguladığı insanlık zulmüne geçmişte olduğu gibi yine sessiz kalmadı.

"HİÇBİR ŞEY YAPMADAN OTURUYORUZ"

Guardiola, "Dünyada olanlara bakın, biz burada hiçbir şey yapmadan oturuyoruz. Bir gün buraya da gelecek bu olanlar, biliyorsunuz değil mi? Dünya adaletsizliklerle dolu. Herkes kendi evini ve kendi çıkarlarını düşünüyor, komşusunu değil" dedi.

Pep Guardiola'dan İsrail'e tepki: Hiçbir şey yapmadan oturuyoruz

Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor

Manchester City FC Pep Guardiola Manchester Filistin İsrail Dünya Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Jon snow:

Adamsın pep

31
0
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Melih Utku AKAY:

Bizim siyasilerden daha yürekli ve Mert adam

21
0
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Amokachi:

Sıradan bir teknik adamdan çok daha fazlası.

17
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