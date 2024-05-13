Pep Guardiola'dan İsrail'e tepki: Hiçbir şey yapmadan oturuyoruz

İngiliz devi Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, İsrail'in aylardır Filistin halkına karşı uyguladığı insanlık zulmüne geçmişte olduğu gibi yine sessiz kalmadı.

"HİÇBİR ŞEY YAPMADAN OTURUYORUZ"

Guardiola, "Dünyada olanlara bakın, biz burada hiçbir şey yapmadan oturuyoruz. Bir gün buraya da gelecek bu olanlar, biliyorsunuz değil mi? Dünya adaletsizliklerle dolu. Herkes kendi evini ve kendi çıkarlarını düşünüyor, komşusunu değil" dedi.