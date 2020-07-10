Evleri baraj suyu altında kalan hak sahipleri yeni evlerine yerleşti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Evleri baraj suyu altında kalan hak sahipleri yeni evlerine yerleşti

Muş'taki Alparslan-2 Barajı ve hidroelektrik santrali havzasında bulunan 3 köy ve 1 mezrada yaşayan köy sakinleri, evlerinin baraj göleti altında kalmasıyla birlikte kendileri için yapılan yeni evlerine yerleşmeye başladı.

Evleri baraj suyu altında kalan hak sahipleri yeni evlerine yerleşti
10.07.2020 09:24 | Son Güncelleme: 10.07.2020 09:35

Muş'taki Alparslan-2 Barajı ve hidroelektrik santrali havzasında bulunan 3 köy ve 1 mezrada yaşayan köy sakinleri, evlerinin baraj göleti altında kalmasıyla birlikte kendileri için yapılan yeni evlerine yerleşmeye başladı.

Muş'ta yapımına devam edilen ve su tutmaya başlayan Alparslan-2 ve HES'teki çalışmalar devam ediyor. Alparslan-2 Barajı bölgesinde yer alan Tepeköy, Bağiçi ve Kayalıdere köyleri ile Göçmenler mezrasında bulunan evlerin tamamı su altında kaldı. Köy sakinleri, kendileri için yapılan modern evlere yerleşerek baraj manzaralı havanın tadını çıkarmaya başladı.

Tepeköy Muhtarı Rahmetullah Balkaya, Alparslan-2 Barajının su tutmasıyla 60 hanelik 450 nüfuslu köylerinin sular altında kaldığını ve yapımı tamamlanan yeni evlere taşındıklarını söyledi. Yeni yerleşim alanlarına 12 derslikli okul, taziye evi ve cami yapıldığını ifade eden Balkaya, "Alparslan-2 Barajından dolayı köyümüz buraya taşındı. Şu anda 60 ev yapıldı. Okulumuz, camimiz ve taziye evimiz var. Evlerimiz güzel, modern ve sağlam. Plan projelere uygun evler yapıldı. Geçen yıl depremler ve artçılar oldu ama hiçbir kayma, çatlama falan olmadı. Şimdiki evlerimiz daha güzel. Şu anda yollarımız yapılıyor, parkeler döşeniyor. Köyün içinde çalışmalar devam ediyor" dedi.

Eski köylerinin su altında kaldığını kaydeden köy sakinlerinden Güllü Akpolar ise "Barajdan dolayı bize yeni evi yapmamız için ödenek sağlandı. Kendi zevkimize göre evimizi yaptık ve döşedik. Şu anda yerimiz güzel, bir kusur yok. Yayladan bir farkı yok. Rüzgar ve havası çok güzel. Eski köyümüzde ilkokul tek vardı ama şu anda ortaokul da yapılıyor. İnşaat çalışmaları sürüyor" diye konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

e-bebek'e hacker saldırısı! Müşteriler kredi kartı bilgilerinin çalınmasından endişeli Ekonomi
e-bebek'e hacker saldırısı! Müşteriler kredi kartı bilgilerinin çalınmasından endişeli
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü Güncel
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü
Pencereden dışarıyı izleyen küçük Eflin, kör kurşunun kurbanı oldu 3. Sayfa
Pencereden dışarıyı izleyen küçük Eflin, kör kurşunun kurbanı oldu
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı Magazin
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti Spor
Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek Güncel
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı
Erdal Beşikçioğlu yeni projesi için yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını kestirdi
Erdal Beşikçioğlu yeni projesi için yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını kestirdi
Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak
Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
Diyarbakır'da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu
Diyarbakır'da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu
Bakan Koca müjdeyi verdi! İstanbul'da Dünya Sağlık Örgütü ofisi açılacak
Bakan Koca müjdeyi verdi! İstanbul'da Dünya Sağlık Örgütü ofisi açılacak
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu
Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi
Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
Danıştay'ın Ayasofya ile ilgili kararını bugün vermesi bekleniyor
Danıştay'ın Ayasofya ile ilgili kararını bugün vermesi bekleniyor
Yabancı futbolcu kararına Sergen Yalçın'dan sert tepki: İnanılmaz mantıksız bir karar
Yabancı futbolcu kararına Sergen Yalçın'dan sert tepki: İnanılmaz mantıksız bir karar
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
Galatasaray, Ryan Donk'la 1+1 yıllık anlaşmaya vardı
Galatasaray, Ryan Donk'la 1+1 yıllık anlaşmaya vardı
Sıla, sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen Özer Arkun'la arkadaşlığını bitirdi
Sıla, sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen Özer Arkun'la arkadaşlığını bitirdi
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Özgür Özel Murat Kurum Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Yalın Ozan Güven Kemal Sunal Bergüzar Korel
Spor Podolski Tamer Tuna Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Sofiane Feghouli
Daha Fazla Türk Karar Bakan Temmuz
Şu an buradasınız: Evleri baraj suyu altında kalan hak sahipleri yeni evlerine yerleşti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.7.2020 09:38:42. #1.14#
title