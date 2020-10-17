Ermeni güçleri Gence ve Mingeçevir'i hedef aldı
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Ermeni güçleri Gence ve Mingeçevir'i hedef aldı

17.10.2020 02:43 | Son Güncelleme: 17.10.2020 02:47
Ermeni güçleri Gence ve Mingeçevir'i hedef aldı

Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentine füze saldırısı düzenledi.

Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentine füze saldırısı düzenledi. Gence'deki saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti, 35 sivil yaralandı.

İşgalci Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivillere yönelik saldırıları sürüyor.Ermeni ordusunun Gence ve Mingeçevir'e düzenlediği füze saldırısında bölgeye 2 füze isabet etti. Onlarca ailenin yaşadığı bina yıkıldı. Ermeni güçlerinin Gence'ye attığı füzelerden biri, çok katlı binaya isabet etti. Onlarca ailenin yaşadığı bina tamamen yıkıldı.Enkaz altında kalan sivilleri kurtarma çalışmaları devam ediyor.


Ermeni güçleri Gence ve Mingeçevir'i hedef aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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