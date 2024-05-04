Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Ulusal Halı Festivali düzenlendi.

İçerişehir Devlet Korusu İdaresi tarafından ilk kez yapılan festival kapsamında Bakü'deki tarihi İçerişehir'in sokaklarına halılar serildi.

Halılarla süslenen İçerişehir'de Azerbaycan'ın farklı bölgelerinden gelen halı dokuma ustaları, sokaklarda sanatlarını icra etti.

Ustalar, sokaklara kurulan tezgahlarında, İçerişehir'i gezen yerli ve yabancı turistlere halı dokumacılığının sırlarını anlattı.

Hem Bakülülerin hem de turistlerin ilgi gösterdiği festival, 2 gün sürecek.