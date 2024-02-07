Azerbaycan'da seçimi kim kazandı, cumhurbaşkanı kim oldu?

Azerbaycan'da seçimi kim kazandı? Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, seçimlerde oyların yüzde 93,9'unu alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Azerbaycan'da seçimi kim kazandı, cumhurbaşkanı kim oldu merak ediliyordu. İşte detaylar haberimizde...

AZERBAYCAN'DA SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Azerbaycan'da yapılan sandık çıkış anketine göre, İlham Aliyev cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 93,9'unu aldı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.

ALİYEV YÜZDE KAÇ OY ALDI?

ABD şirketi "Oracle Advisory Group", Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçiminde sandık çıkış anketi gerçekleştirdi. Ankete göre, mevcut cumhurbaşkanı İlham Aliyev oyların yüzde 93,9'unu alırken, Aliyev'i yüzde 1,8 oyla bağımsız aday Zahid Oruç takip etti.