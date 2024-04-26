Bakü'de Uluslararası Turizm Fuarı Açıldı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığının desteğiyle düzenlenen Uluslararası Turizm Fuarının açılışı yapıldı.

Global Sağlık Platformu organizasyonunda düzenlenen fuarın açılışına Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği müşavirleri, KKTC Bakü Temsilciliği yetkilileri, KKTC'li milletvekilleri, Azerbaycanlı yetkililer ve sektör temsilcileri katıldı.

Açılışta yapılan konuşmalarda fuarın önemine vurgu yapıldı, sağlık turizmi sektöründe yeni işbirliklerinin kurulacağı, sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılmasına katkı sağlayacağı belirtildi.

Fuar kapsamında "Uluslararası Sağlık Turizmi Platformlarında Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü", "Azerbaycan Yeni Sağlık Turizmi Destinasyonu", "Ülkeye Gelen Hastalara Yönelik Sağlık Turizminin Geliştirilmesi - Stratejik Araçlar", "Sağlık Turizminde Yeni Gelişmeler ve Pazarlama" konularının konuşulacağı konferanslar da yapılacak.

Fuarda, Türkiye'nin sağlık hizmetleri sektöründeki yetişmiş kalifiye uzman gücü, son teknoloji ile donatılmış şehir hastaneleri ve sağlıkta her türlü AR-GE çalışmasını yapabilecek laboratuvarları ile markalaşan sağlık hizmet standartlarının Türk dünyası ülkelerinde de sağlanabilmesi için görüşmeler yapılacak.

Türkiye, KKTC, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Romanya, Rusya, Kuveyt ve Gürcistan'dan katılımcıların yer aldığı fuar iki gün sürecek.