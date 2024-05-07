Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Kahramanmaraş'ta inşaat alanını inceledi

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Kahramanmaraş'ta inşa edilen Azerbaycan Mahallesi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Azerbaycan Devleti ve TOKİ iş birliğiyle Hayrullah Mahallesi'nde yapımına başlanan konut ve iş yerlerinin inşası hummalı bir şekilde sürdürülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in canlı bağlantıyla katılım sağladığı programla temeli atılan ve hızlı bir şekilde inşası devam eden inşaat alanında incelemelerde bulunan Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, devam eden inşaatlar hakkında yetkilerden bilgi aldı.

"2025 Şubat ayında Azerbaycan Mahallesi inşa olacak"

İnşaat alanlarını gezen Asadov, çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Ali Asadov, "Bizim Türkiye'ye ayın 7'si ve 8'inde seferimiz var, ilk seferi biz Kahramanmaraş'a yaptık. Kahramanmaraş'ta geçen yılın Şubat ayında olan depremin neticeleri Türkiye halkı ile beraber Azerbaycan halkı da sıkıntılardan beraber geçti. Azerbaycan halkı, bu depremin neticelerini sizlerle berabere yaşadı. Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'in anında talimatı ile Kahramanmaraş'ta Azerbaycan Mahallesi inşa edilsin. Bugün ben burada işlerin gidişatını görmek için Kahramanmaraş'a geldim. İşlerin gidişatını inceledik, işler normaldir ve verilen talimatlara uygun olarak icra ediliyor. Verilen talimatlara uygun olarak bizim MİDA kurumumuz ile TOKİ'nin beraber faaliyeti neticesinde işler yerine getiriliyor. 2025 yılının Şubat ayında Azerbaycan Mahallesi tam şekliyle inşa olacak" dedi. - KAHRAMANMARAŞ