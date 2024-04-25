Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Komisyonları 1. Toplantısı Bakü'de Yapıldı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Komisyonları 1. Toplantısı yapıldı.

Azerbaycan Milli Meclisi Uluslararası ve Parlamentolar Arası İlişkiler Komisyonu Başkanı Samet Seyidov'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Özbekistan Parlamentosu Uluslararası ve Parlamentolar Arası İlişkiler Komisyonu Başkanı Dilorom Favziyeva, Kazakistan Parlamentosu Uluslararası İlişkiler, Savunma ve Güvenlik Komisyonu Başkan Yardımcısı Aydos Sarım, Kırgızistan Parlamentosu Uluslararası İlişkiler, Savunma, Güvenlik ve Göç Komisyonu Başkan Yardımcısı Leyla Lurova, KKTC Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komitesi Başkanı Yasemin Öztürk ve TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er katıldı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, toplantıda yaptığı konuşmada, Türk dünyasının bağlarının güçlendirilmesini ve gelecek nesillere aktarılmasını önemli bir görev olarak gördüklerini, son dönemde ortaya çıkan küresel sınamalarla mücadelede en önemli güçlerinin Türk dünyasının birlik ve beraberliği olduğunu söyledi.

Nahçıvan'ı Azerbaycan'ın batı illerine bağlayacak Zengezur Koridoru'ndan bahseden Oktay, "Zengezur Koridoru'nun en kısa zamanda hayata geçirilmesini son derece önemli görüyoruz. Hattın açılması Türkiye'yi ata yurdumuz olan Orta Asya'ya bağlayacak ve Türk coğrafyasının bütünlüğünü tesis edecektir. Bu sürecin başarıyla tamamlanması için Türk dünyası olarak Azerbaycan'a desteğimizi sürdürüyoruz. Bu hattın açılması Ermenistan ve İran'ın da içerisinde bulunduğu bölgesel barış ve refaha çok ciddi katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Oktay, sel felaketi nedeniyle Kazakistan'a geçmiş olsun dileklerini iletti, ihtiyaç halinde Türkiye olarak tüm imkanlarıyla yardıma hazır olduklarını ifade etti.

KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) gözlemci üye olmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Oktay, "Kıbrıs Türklerinin kendi vatanlarında eşit haklara sahip, bağımsız ve hür yaşamak istemelerinin uluslararası alanda karşılık bulması bizleri mutlu etmiştir. Türk dünyasının tabii ferdi olan Kıbrıs Türkleri ile dayanışma içinde olunması hepimizin sorumluluğudur." dedi.

Oktay, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin, "Töremiz adaleti gözetmeyi, haksızlıklar karşısında dik durmayı gerektirir. 7 Ekim'den bu yana Filistin'de, dünyanın gözü önünde eşi benzeri görülmemiş bir katliam yaşanıyor. Katliama göz yummamız mümkün değildir. Türk dünyası olarak sergileyeceğimiz ortak duruş uluslararası topluma da örnek teşkil edecektir. İsrail'in saldırgan tutumu karşısında olduğumuzu açıkça ortaya koymalıyız." ifadelerini kullandı.

TDT ülkelerinin refah ve istikrarının bölgesel ve küresel barışa katkı sağlayacağını söyleyen Oktay, şu değerlendirmede bulundu:

"TDT'nin gelişmesine ve kurumsallaşmasına paralel olarak dünyanın da coğrafyamıza ilgisi giderek artıyor. Rusya-Ukrayna krizi, Afganistan'daki gelişmeler, Çin'in yükselişi ve bu çerçevede ortaya çıkan Batı ve Doğu arasındaki rekabetin artışı, yeni ticaret yolları arayışları ve Orta Koridor'un artan önemi coğrafyamızın dünya siyasetindeki yerini güçlendiriyor. Bu bağlamda bölge dışı aktörlerin de TDT üyesi ülkelerle ilişkilerini geliştirme çabasına girdiğini gözlemliyoruz. Türkiye olarak ortak coğrafyamızdaki tüm ülkelerin uluslararası toplum ve kuruluşlara katılımlarını 'hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için' anlayışıyla hep destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz."

Oktay, TDT ülkeleri olarak parlamenter diplomasiyi de en üst düzeye çıkarmaları gerektiğini belirtti.

Toplantıya katılan yetkililer şehitlikleri ziyaret etti

TDT Dışişleri Komisyonları 1. Toplantısı katılımcıları Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti.

İlk olarak Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarının bulunduğu Fahri Hıyaban'ı ziyaret eden heyet, daha sonra 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Bakü Şehitler Hıyabanı'nda da Ebedi Ateş Anıtı'na ziyarette bulundu.

Katılımcılar, Bakü Türk Şehitliği'ne geçerek temsili mezarlara çiçek bıraktı ve dua etti.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay'a AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu eşlik etti.