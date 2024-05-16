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KKTC Bahar Esintileri Sanat Derneği Korosu Azerbaycan'da Konser Verdi

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KKTC Bahar Esintileri Sanat Derneği Korosu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen konserde Türkiye, KKTC ve Azerbaycan'a ait şarkılar ve türküler seslendirdi. Konser, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi, KKTC Bakü Temsilcisi ve Azerbaycanlı milletvekilleri tarafından dinlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bahar Esintileri Sanat Derneği Korosu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de konser verdi.

KKTC Bakü Temsilciliği ve Azerbaycan Kadın Girişimciliğini Geliştirme Derneğinin organizasyonunda düzenlenen konseri Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Azerbaycanlı milletvekilleri, müzik ve sanat camiasından isimler ile vatandaşlar dinledi.

Azerbaycan Milli Konservatuar Salonu'nda Buta Enstrümantal Orkestrası eşliğinde düzenlenen konsere sanatseverler büyük ilgi gösterdi.

"Gönülden Gönüle Kardeşlik Şarkıları" isimli konserde Türkiye, KKTC ve Azerbaycan'a ait şarkılar ve türküler seslendirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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