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Azerbaycan ve Ermenistan Parlamento Başkanları Cenevre'de Görüştü

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Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile Ermenistan Parlamentosu Başkanı Alen Simonyan, İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldi. Görüşmede, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış müzakerelerine parlamentolarının destek verebileceği konular ele alındı.

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile Ermenistan Parlamentosu Başkanı Alen Simonyan, İsviçre'nin Cenevre kentinde görüştü.

Azerbaycan Milli Meclisinden yapılan açıklamada, Gafarova'nın Parlamentolararası Birlik (PAB) 7. Dünya Parlamento Başkanları Konferansı Organizasyon Komitesi Toplantısı nedeniyle Cenevre'de olduğu belirtildi.

Gafarova ve Simonyan'ın söz konusu toplantı kapsamında dün bir araya geldiği bildirildi.

Görüşmede, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış müzakerelerine parlamentolarının destek verebileceği konuların değerlendirildiği belirtildi.

Tarafların parlamento düzeyinde diyaloğun sürdürülmesi konusunda anlaştığı, görüşmenin yapıcı bir ortamda gerçekleştiği kaydedildi.

Gafarova ve Simonyan, PAB'ın girişimi ve arabuluculuğu ile 22 Mart'ta da Cenevre'de bir araya gelmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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