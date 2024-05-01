Kahramanmaraş'ta depremzedeler için yapılan konutlar hızla yükseliyor

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta inşaat işçileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde depremzedeleri sıcak yuvaya kavuşturmak çalışmaya devam etti.

Azerbaycan ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) projesi kapsamında Hayrullah Mahallesi'nde yapımı süren 3 bin 500 konut ile iş yerleri yükselmeye devam ediyor.

Depremde, evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedeler için inşa edilen projede görev alan işçiler, kentin konut ihtiyacını karşılamak ve bölgenin gelişimine katkı sağlamak için 1 Mayıs'ta da mesailerini ara vermeden sürdürdü.

Ahşap kalıp işçilerinden Erdoğan Gençer, AA muhabirine, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde çalışarak, depremzedeleri yeni evlerine kavuşturmak için yoğun mesai harcadıklarını aktardı.

Samsun'dan, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a çalışmak için geldiğini ifade eden Gençer, "Burada tüm arkadaşlarımız mesai mefhumu gözetmeden çalışıyor. Depremzedelerimizin yeni evlerine yerleşmesi, onların sıcak yuvaya kavuşması için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." dedi.

Tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan demir işçisi Uğur Akkurt da kendisinin de depremzede olduğunu belirtti.

Gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Akkurt, "Deprem bölgesindeyiz, asrın felaketini yaşamış Kahramanmaraş'ta bizler de depremi burada yaşadık. Deprem konutlarının yetiştirmek için mesaimize devam ediyoruz." diye konuştu.

Kalıp betonarme işçisi Süleyman Taşçı ise şehri ayağa kaldırmak için ara vermeden çalıştıklarını ifade etti.