Türk Yatırım Fonu Guvernörler Kurulu Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi

Türk Yatırım Fonu Guvernörler Kurulu Açılış Toplantısı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Türk Yatırım Fonu Başkanı Bagdad Amreyev, Anadolu kıyılarından Hazar Denizi'ne, Orta Asya bozkırlarına kadar Türk milletlerinin, sınırları aşan ve dayanışma ruhuyla birleştiren ortak bir mirası paylaştığını söyledi.

Amreyev, "Bugün Türk Yatırım Fonu'nun faaliyetlerini resmi olarak başlatmak üzere burada bir araya gelmemiz önemli bir dönüm noktasıdır. Türk Yatırım Fonu'nun kurulması, ülkelerimiz arasında ekonomik ilişkileri, bağlantılılığı, yenilikçiliği ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etme vizyonunu temsil etmektedir." diye konuştu.

Fon'un güven, işbirliği ve ortak refah üzerine kurulu daha parlak bir geleceğe doğru birlikte çalışma konusundaki kolektif kararlılığın bir kanıtı olduğuna dikkati çeken Amreyev, "Türk Yatırım Fonu olarak kalkınma projelerini finanse edeceğiz, yatırımların ülkelerimize çekilmesinde etkin bir araç olacağız. Aynı zamanda Türk dünyasının ekonomik entegrasyonunu destekleyecek bir mekanizma olmayı da amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türk Devletleri Teşkilatı üyesi devletlerle ticaretimizde yüzde 24'lük bir artış var"

Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Elnur Aliyev de Azerbaycan'ın Türk Devletleri Teşkilatı kapsamında işbirliğinin sürdürülmesine büyük önem verdiğini belirterek, karşılıklı çıkarların, Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelerle her alanda bağların güçlendirilmesi Azerbaycan dış politikasının temel önceliklerinden biri olduğunun altını çizdi.

Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Türk Devletleri Teşkilatı'nın Azerbaycan'ın ana uluslararası örgütü olduğunu vurgulamasını anımsattı.

Azerbaycan'ın Türk Devletleri Teşkilatı üyesi devletlerle olan ticaretinde bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 24'lük bir artış olduğunu dile getiren Aliyev, "Yapay zeka sektörünün gelişmesini ve ülke rekabet edebilirliğini sağlamak için inovasyon ve inovasyona yönelik projelerin hayata geçirilmesinin desteklenmesi temel önceliklerimizden birinin olması gerektiğini özellikle vurgulamak isterim." dedi.

"Fon'un faaliyetleri, geleceğimize hizmet edecektir"

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Milli Ekonomi Bakanı Nurlan Baibazarov da Kazakistan'ın Türk dünyasının entegrasyonuna çok ciddi çaba sarf ettiğini vurguladı.

Baibazarov, ekonomik entegrasyon adına, fonun amacının ekonomik kalkınmayı artırmak olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"Ortak finansal projelerle, Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri bünyesinde bölgesel ticaretin artırılması ve ekonomik kalkınmanın teşvik edilmesi amaçlanıyor. Fonun faaliyetleri, geleceğimize hizmet edecektir. Bu fonun kurulması zaten Türk Devleti Teşkilatı'nın üye devletlerinin ortak ve büyük çaplı projeler de yer almak, ekonomik ve teknolojik paylaşımlarda bulunmak ve bütün üye devletlerin refahını artırmak yönünde çaba göstereceğinin bir kanıtıdır."

"Fon'un kurulması son derece önemli bir olay"

Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov da Türk Cumhuriyetleri için Fon'un kurulmasının son derece önemli bir olay olduğunu dile getirdi.

Kudratov, "Çünkü daha fazla işbirliği ve ekonomik kalkınma için yeni ufuklar açıyor. Yatırım ve sanayi işbirliği alanında bize bir platform sunmakta. Bugünkü toplantımız da zaten bunun kanıtı. Biz burada işbirliğini desteklemeye, ekonomik katkılarımızı artırmaya ve çabalarımızı da artırmaya yönelik bir söz veriyoruz halklarımız için." diye konuştu.

Bu fonun kuruluşunun Özbekistan için kendilerine özgün bir rol sunduğunu aktaran Kudratov, ortak hedeflere ulaşma noktasında yeni fırsatların eşiğinde olunduğunu da sözlerine ekledi.