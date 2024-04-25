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Azerbaycan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanları Ağdam'da okulun temelini attı

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Ağdam ilinde Kırgızistan tarafından inşa edilecek okulun temelini attı. Liderler, Ağdam şehrindeki tarihi anıtları gezdi ve imar çalışmalarını inceledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Ermenistan işgalinden kurtarılan Ağdam ilinin Hıdırlı köyünde Kırgızistan tarafından inşa edilecek okulun temelini attı.

Caparov, dün Aliyev'le Bakü'de gerçekleştirdiği temasların ardından bugün uçakla Fuzuli'ye geldi. Aliyev, Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nda Caparov'u törenle karşıladı.

Fuzuli şehrinde Ermenistan'ın işgali döneminde yapılan yıkımı yerinde inceleyen Aliyev ve Caparov'a, burada gerçekleştirilen imar ve ihya çalışmaları hususunda bilgi verildi.

Aliyev ve Caparov, daha sonra Ağdam şehrine geçerek buradaki tarihi anıtları gezdi, imar ve ihya çalışmalarını inceledi. Liderler, restore edilen tarihi Ağdam Cuma Camisi'nin açılışına katıldı.

Ağdam'ın Hıdırlı köyüne geçen Aliyev ve Caparov, burada Kırgızistan tarafından inşa edilecek okulun temelini attı.

Kaynak: AA / Güncel

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