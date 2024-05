- TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Özer: "Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi ile Türk dünyasındaki ortak üniversite sayısı 3'e çıkacak"

BAKÜ - Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mahmut Özer, yeni eğitim döneminde faaliyete geçecek Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi ile Türk dünyasındaki karşılıklı kurulan üniversite sayısının 3'e çıkacağını ifade etti.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mahmut Özer, 6. Kültürlerarası Diyalog Forumu'na katılmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk okullarını ziyaret etti. Öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Özer, derslere de katıldı. Özer, Türkiye'nin farklı alanlardaki deneyimlerini Türk devletleri

ile paylaşmasından mutluluk duyduğunu belirterek, "Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı'nın güçlü ve birbiriyle bağlantısını her geçen gün her alanda güçlendirmek için elinden gelen çabayı sarf ediyor. Bugün iktisat forumu açılışında da bahsettiğim gibi gerçekten Türkiye Cumhuriyeti devleti son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda çok önemli dönüşümler gerçekleştirdi. Eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada, ekonomide, savunma sanayiinde, turizmde, her alanda bu deneyimleri Türk devletlerimizle paylaşmaktan, özellikle 'bir millet iki devlet' şiarıyla ilişkilerini her geçen gün güçlendiren Azerbaycan'la paylaşmaktan gerçekten büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki iletişimin üst düzey olduğunu belirten Özer, "İş dünyası temsilcileriyle birlikte çalışmalar çok yoğun bir tempoda devam ediyor. Büyükelçimizin nefes alacak zamanı yok. Bu neyi gösteriyor? Bu, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkinin heyetler düzeyinde de ne kadar kapsamlı bir şekilde ve dinamik bir şekilde devam ettiğini gösteriyor. Bizler de Türkiye Cumhuriyeti devleti, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak tüm milletvekillerimizle birlikte bu sürecin çok daha güçlenmesi yönünde, özellikle parlamentolar arası komisyonlarla iş birliğimizi geliştirerek destek vermek için buradayız. İnşallah Türk devleti özellikle son zamanlardaki çalışma ortamında senkronlu bir şekilde davranan, tepkilerini birlikte ortaya koyan ve aynı zamanda ekonomik olarak da sürekli birbirini besleyen tek bir vücut olarak çok daha güçlü olur" şeklinde konuştu.

"Ülkelerarası diyalog eğitimle desteklenmeli"

Türk dünyasının eğitim sisteminin birleştikçe daha da güçleneceğini ifade eden Özer, "Eğitimde de biliyorsunuz hem Maarif Vakfı'yla hem de Anadolu Lisemizle buradaki kardeşlerimizin eğitimine katkı vermek için çaba sarf ediyoruz. Uzun zamandan beri çalışılan ve yakın zamanda nihayete erdirilen Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'nin kurulması ile ilgili çok önemli bir adım atıldı. Böylece Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'nin kurulması ile birlikte Türk dünyasındaki karşılıklı kurulan üniversite sayımızı da 3'e çıkartmış olacağız. Bu ne için önemli? Ülkeler arasındaki diyalogda sadece ekonomik düzeyde bir diyalog, sürdürülebilir bir diyalog değil. Eğitimle desteklenmesi lazım, turizmle desteklenmesi lazım, kültürle, tarihle, ortak coğrafya bilinciyle desteklenmesi lazım. Bugün konuşmamızda bahsettiğim gibi Milli Eğitim Bakanlığımız zamanında bu Türk Devletleri Teşkilatı'nda ortak coğrafya, ortak tarih bilinciyle ilgili seçmeli dersleri, tüm Türk Devletleri Teşkilatı'nın eğitim sistemine dahil etmenin de büyük mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah eğitim iş birlikleri güçlendikçe, ekonomik iş birlikleri de her geçen gün güçlenecektir" dedi.