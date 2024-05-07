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Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdi

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Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Ankara'ya geldi. Asadov'un temasları ve kabul edilmesi bekleniyor.

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, 2 günlük Türkiye ziyareti kapsamında ikinci durağı Ankara'ya geldi.

Kahramanmaraş'taki temaslarını tamamlayan Asadov ve beraberindeki heyetin bulunduğu uçak, saat 13.40'ta Esenboğa Havalimanı'na indi.

Havalimanında Asadov'u, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ve diğer yetkililer karşıladı.

Ali Asadov, Anıtkabir ve Haydar Aliyev Parkı'nı ziyaret edecek.

Asadov'un yarın Ankara'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

Türkiye ziyareti kapsamında çeşitli görüşmeler yapması planlanan Asadov, temaslarının ardından yarın Azerbaycan'a dönecek.

Kaynak: AA / Güncel

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