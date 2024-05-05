Nahçıvan'ın 100. yılı bisiklet turuyla kutlandı

SERDAR ÜNSAL

(IĞDIR) - Araz Doğa Sporları Kültür Kulübü Derneği (ArazDer), Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Makü Azerbaycan Bisiklet Kulübü tarafından ortaklaşa düzenlenen bisiklet turuyla Nahçıvan'ın 100. yılı kutlandı.

Araz Doğa Sporları Kültür Kulübü Derneği, Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Makü Azerbaycan Bisiklet Kulübü tarafından ortaklaşa bisiklet turu düzenlendi. Nahçıvan'ın 100. yılı dolayısıyla düzenlenen ve 3 gün süren programda; Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Azerbaycanlı sporcular, Iğdır Üniversitesi önünde karşılandı. Ardından sporcular, Gençlik ve Spor Müdürü Recai Şahin'i makamında ziyaret etti.

Program sonunda bisikletçiler, Iğdır Vali Yardımcısı Akın Oruç'u ziyaret ederek Traktor takımının atkısını hediye ettiler.