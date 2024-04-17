Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Asgari ücrete ara zam var mı, ne zaman zam yapılacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Sorusu yanıt buldu. Böylece merak edilmekte olan Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Sorusunun cevabı netlik kazandı. Peki, Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Asgari ücrete ara zam var mı, ne zaman zam yapılacak?

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Küresel krizin etkisiyle Türkiye'de de son dönemde yükselen enflasyon hayat pahalılığını günden güne hissedilir duruma sokarken, asgari ücrete ara zam bekleyenlere kötü haberi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan verdi.Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine sonrasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan "Asgari ücrete ara zam gündemde yok" ifadelerini kullandı.