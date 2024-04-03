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Enflasyon mart ayında yüzde 3,16 arttı, yıllık bazda yüzde 68,50 oldu

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Mart ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklandı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 3,16 artarken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,50 olarak hesaplanırken on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,50 olarak gerçekleşti.

EN ÇOK FİYAT ARTIŞI EĞİTİMDE

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 50,10 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 104,07 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre azalan ana grup yüzde -0,02 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 13,08 ile eğitim oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Mart ayı itibarıyla, 14 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 121 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,14, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,61 olarak gerçekleşti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Ekonomi Haberler

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Yorumlar (2)

Erdal:

Hep Ekrem'in suçu....

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2
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JY:

İYİ BARİ DÜŞMÜŞ, ERDOĞAN HAKLI BEYLER DAĞILIN, ALLAH IN İZNİYLE ENFLASYONU YENECEĞİZ

4
7
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