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Bakan Şimşek: Enflasyon 3 Temmuz'dan itibaren düşmeye başlayacak

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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, katıldığı televizyon programında enflasyona bağlı olarak yeni vergilerin getirilmeyeceğini, KDV, kurumlar ve gelir vergilerinde herhangi bir artışa gidilmeyeceğini söyledi. Şimşek ayrıca enflasyonun 3 Temmuz'dan itibaren düşmeye başlayacağını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, enflasyonun yüksek seyrinden ötürü sık sık ortaya atılan "Yeni vergiler gelecek" iddialarına karşı böyle bir çalışmalarının olmadığını belirtti. Şimşek, enflasyonun düşmesiyle ilgili de net tarih vererek 3 Temmuz'u işaret etti.

"İSTİSNALARI GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ"

Bakan Şimşek'in Kanal 7'de katıldığı canlı yayındaki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Orta Vadeli Program nedir? Öncelikle onu açıklayalım; bu program üç yıllık bir program. Programın özü dezenflasyon yani enflasyonu tek haneye indirmek. Yani üç yıllık bir program yaptık. Para politikalarını işlevsel hale getirmek için yaptık. Orta Vadeli Programın üç temeli vardır. Sıkı para politikası, sıkı maliye politikası dolayısıyla enflasyon düşecek.

Orta Vadeli Program'da şunu bir şekilde ortaya koymuşuz demişiz ki; istisnaları gözden geçireceğiz. İndirimli KDV oranlarını gözden geçireceğiz, muafiyetleri gözden geçireceğiz. Çok net çizmişiz. Hiçbir ülke siyasi sahiplenme olmadan başarıya ulaşamaz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu program hazırlandı.

"YÜKSEK ENFLASYON SORUNUYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Bu program eylülde açıklandı. 3 temel bileşeni var. 1. Bileşen dezenflasyon yani fiyat istikrarı. Şu an yüksek enflasyon sorunuyla karşı karşıyayız. Dünyada da yüksek ama bizde dalga boy yüksek. İlk olarak tek haneye düşürmeye yönelik bir program. Bunun için sıkı bir para politikası var.

Merkez Bankası'ndaki arkadaşlar işlerini yapıyorlar. Merkez Bankası enflasyonu çapalayacak çerçevede parasal sıkılaşmaya gitti. Şartlar neyi gerektiriyorsa onu yaparlar. Merkez Bankası enflasyonu düşürmek için ne gerekiyorsa yapacak.

Bütçede deprem hariç muazzam bir disiplin sağlandı. Gelirler politikası da bundan sonra beklenen enflasyona göre şekillendirilecek.

"ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞ 2024'ÜN İKİNCİ YARISINDA"

Biz bunu programı açıklarlarken söyledik. Enflasyondaki düşüş 2024 yılının ikinci yarısında başlayacak. Enflasyona mayıs ayı dahi yükselmeye devam edecek. Çünkü şubat ayı enflasyonunu hedef alalım. Yüzde 67. Bu şubat 2023 ve 2024 arası enflasyon. Yani son 12 ayın enflasyonu.

Birincisi geçen sene bu ülkede asrın felaketi yaşandı. İnşaat girdilerinde çok büyük bir artış oldu. Aynı sektörde İşçilik maliyetlerinde ciddi bir artış oldu. İnsanlar büyük şehirlere göç etti ve kira fiyatları yükseldi. Bunlar bir kerelik bir şey ama geçen sene temmuz ağustos eylül aylarında yaşandı. Bu önümüzdeki temmuz ağustosta yaşanmayacak.

"ENFLASYONİST YENİ VERGİ OLMAYACAK"

Geçen sene bir seçim vardı. Gelirler politikası oldukça cömert belirlendi. Bunun da etkisi var. Önümüzde 4 yıl seçim olmayan bir dönem var. Biz burada sadece para politikası üzerinden değil. Enflasyonu kalıcı olarak bir şekilde aşağı çekmek istiyoruz. Enflasyondan en çok etkilenenler sabit gelirliler.

Geçen sene deprem nedeniyle çok büyük bir açıkla karşı karşıyaydık. Dışardan borçlanmak yerine açığı azaltmaya gittik. Bundan dolayı vergi artışlarına gittik. Bunlar doğrudan doğruya enflasyon. 2024'te bunlar olmayacak. Bunlar da tek seferlik etkiler.

Enflasyonist yeni vergi olmayacak. OVP'de çok net bir şekilde vergiler için çerçeve çizdik. Biz KDV genel oranını artırmayacağız, yüzde 20 üst limit. Kurumlar vergisini artırmayacağız. Gelir vergisini artırmayacağız. Çok netiz bu konuda. Ancak istisna muafiyetleri gözden geçireceğiz. Bunlarda verimlilik ne durumda bakacağız.

"ENFLASYON 3 TEMMUZ'DAN İTİBAREN DÜŞECEK"

Enflasyon Temmuz 3'ünden itibaren düşmeye başlayacak. Çünkü çıktı açığı Temmuz'da eksiye dönüyor. Baz etkisi var. Para politikası gecikmeli çalışıyor.

Başından beri enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başlayacak diyoruz. Enflasyonda düşüş trendi başlamış durumda. Bir program var sabırla kararlılıkla uygulayacağız."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Mehmet Şimşek Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (45)

YASİN TURCAN:

Helal olsun sana Şimşek; ezbere konuşup korku salan yok işsizlik artacak yüzbinler kepenk indirecek vs diye sallayıp neredeyse sevinecek edasıyla yayanlar bu habere üzülmüştür.

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Muammer Karaevli:

Way Alakoyun say

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yanıt21
Hakan Celik:

ne diyorsa tersini yapın zengin olursunuz

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yanıt13
yusuf ayan:

40 alimi 1 delille yendim 1 cahili 40 delille yenemedim ben şu an işsizim kredi kartım patlamış durumda iş yok piyasada başvurduğum yerlerde almıyor gittikçe maaş baremim düşüyor ve giderlerimi artık karşılayamıyorum ama sende anlayacak neyse kısaca zombiler gerçekmiş

yanıt38
yanıt8
Narter Nart:

Koçum..enflasyonun kısa vadede düşmesi söz konusu değildir. Yavaş yavaş kağıt üzerinde düşmüş gibi gösterecekler...işçiye memura emekliye verilen zamları azaltacaklar...daha daha var da burada yazamam.

yanıt38
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yasin yaşaran:

Kredi kartı faizini neden %5 yaptınız diye sorsan daha iyi olurdu böyle mi duzelecek

yanıt18
yanıt3
Vatandaş:

Milleti zaten bitirdiniz bir de çıkıp boş boş konuşuyorsunuz..

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Yıldırım YILDIZ:

2022 den beri maşallah hazirana düşecek , üç aya etkisini göreceğiz , 6 ay sonra bu yaygaracılık yapanlar görecek enflasyon tek hanelere inecek diye soylu , nebati vb. Çok kişi konuştu maşallah! Artık inanmıyorum kusura bakmayın .

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Baba Yabgu:

Atıyor sen düşersin o düşmez

73
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Zebra 21:

Lutfedersiniz

67
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