Emekli maaş zamları ne zaman belli olacak 2024? SSK, Bağ-Kur emeklilerine Temmuz maaş zammı var mı?

SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz ayında yapılacak olan maaş zammını merakla bekliyor. Emekliler, maaşlarına 6 aylık periyotlar halinde enflasyon oranında zam alıyor. 2024 yılının üç ayı geride kalırken, emeklilerin Temmuz ayında alacakları maaş zam oranıyla ilgili araştırmalar hız kazanmış durumda. Emekli maaş zamları ne zaman belli olacak 2024? Detaylar haberimizdedir...

EMEKLİ MAAŞ ZAMLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Temmuz ayındaki emekli maaş zam oranı, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon rakamlarının belirlenmesinin ardından netlik kazanacak.

3 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ OLDU 2024?

Ocak ayında %6,70, Şubat ayında %4,53 ve Mart ayında %3,16 olarak açıklanan enflasyon rakamlarının ardından, emeklinin alacağı zam oranı %15,06 olarak belirlendi.