Cevdet Yılmaz duyurdu! Emekliler için özel çalışma yolda

Konuk olduğu A Haber ekranlarında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cummhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yüksek enflasyonun altında ezilen emeklilerle ilgili özel bir çalışma yaptıklarını ifa etti.

"TAMAMLANDIĞINDA TOPLUMLA PAYLAŞILACAK"

Emeklileri enflasyona ezdirmeyeceklerini söyleyen Cevdet Yılmaz, "Çalışma Bakanlığımızın emeklilerle ilgili yaptığı çalışmalar tamamlandığında toplumla paylaşılacak. 16 milyon emeklimiz var. Çalışan sayısını artırmamız lazım ki bu dengeyi gerçekleştirelim. Bu yönde de umut verici gelişmeler var, istihdam artışı var" dedi.

"ENFLASYONU DÜŞÜRMEKTE KARARLIYIZ"

Enflasyonla mücadele konusunda da önemli mesajlar veren Yılmaz, "Enflasyonu düşürmeye kararlıyız, geçmişte de bunu yapabilmiş bir kadroyuz. Bu bir süreç. Haziran, Temmuz ve Ağustos'ta enflasyon düşecek." ifadelerini kullandı.