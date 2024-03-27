Üye Girişi
Haberler

Ali Babacan: Enflasyonu üreten hükümet, dışarıdan etkilenmiyor

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bu enflasyon dipsiz kuyu gibi. Ne versek yetmiyor' sözlerini eleştirerek, "Enflasyonu üreten şu anda hükümetin kendisi. Enflasyonun sebebi hükümet. Enflasyon gelip de dışarıdan Türkiye'yi etkileyen bir şey değil. Dipsiz kuyuyu kazanlar, ülkeyi yönetenlerin kendisi" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aksaray mitinginde, "Yüksek enflasyon ortamında ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor. Önce enflasyonu kontrol altına almamız gerekiyor" şeklindeki sözlerini eleştirdi. Babacan, seçim çalışmaları için bulunduğu Gümüşhane'de şunları söyledi:

"Sayın Erdoğan, geçenlerde 'Bu enflasyon dipsiz kuyu gibi. Ne versek yetmiyor' dedi. Ama atladığı bir şey var. Enflasyonu üreten şu anda hükümetin kendisi. Enflasyonun sebebi hükümet. Enflasyon gelip de dışarıdan Türkiye'yi etkileyen bir şey değil. Biz zamanında enflasyonu tek haneye indirdik, yıllarca da tek hanede gitti. Sonuçta, şu anda enflasyon tekrar patlamış durumda. Bunun da sebebi kötü yönetimdir, Merkez Bankası'nın karşılıksız para basmasıdır. Merkez Bankası şu anda harıl harıl karşılıksız para basıyor. Harıl harıl karşılıksız para basılan bir ülkede de enflasyonun düşmesi söz konusu olmadı, olmayacak. Dipsiz kuyuyu kazanlar, gittikçe o kuyuyu derinleştirenler şu anda ülkeyi yönetenler. Bu dipsiz kuyu, karşılıksız para basarak kazılıyor. Sürekli karşılıksız para basıldığında, sürekli o kuyu derinleşiyor. Dolayısıyla bu dışarıdan üretilmiş bir şey değil. Dipsiz kuyuyu kazanlar ülkeyi yönetenlerin kendisi."

Kaynak: ANKA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Merkez Bankası Deva Partisi Ali Babacan Hükümet Politika Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 27 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! 1 Nisan okullar tatil mi? Seçimden sonra okul yok mu? Ziraat Bankası emekli promosyon 2024 ne kadar? Tarihte bugün ne oldu? 31 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 31 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 30 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 30 Mart'ta yaşananlar! 29 Mart Tarihte Bugün ne odu? 29 Mart ne günü? 29 Mart'ta doğan ünlüler! 29 Mart'ta ne oldu? Tarihte bugün ne oldu? 28 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 28 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 27 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 27 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 26 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 26 Mart'ta yaşananlar! Dünya Tiyatrolar Günü ne zaman? En güzel Dünya Tiyatrolar Günü mesajları! 28 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 28 Mart Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? O kullanmak mecburi mi, oy kullanmamanın cezası ne? PFDK sevkleri ne zaman açıklanacak? Trabzonspor Fenerbahçe maçı PFDK sevk kararları ne zaman açıklanacak? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 27 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Survivor iletişim oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti, ödül ne? 27 Mart 2024 Çarşamba Survivor iletişim ödülünü kazanan hangi takım oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title