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TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi: Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi Yükseldi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 42,96'dan yüzde 44,19'a yükseldi. Yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 40,53 TL oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 42,96'dan yüzde 44,19'a yükseldi. Yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 40,53 TL oldu.

TCMB, 2024 mart ayının Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayımladı. 53'ü finansal, 17'si reel sektör olmak üzere toplam 70 katılımcı tarafından yanıtlanan anket sonuçlarına göre; katılımcıların cari yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,96 iken, bu anket döneminde yüzde 44,19 oldu.

ENFLASYON 12 AY SONRA YÜZDE 36,70 BEKLENİYOR

12 ay sonrası enflasyon beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,78 iken, bu anket döneminde yüzde 36,70 olarak kaydedildi. 24 ay sonrası enflasyon beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,05 ve yüzde 22,67 olarak gerçekleşti.

YIL SONU DÖVİZ KURU BEKLENTİSİ 40,43 TL'YE YÜKSELDİ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 40,02 TL iken, bu anket döneminde 40,53 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,15 TL iken, bu anket döneminde 42,79 TL olarak sonuçlandı.

FAİZ BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45 iken, bu anket döneminde yüzde 45,82 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 45 olarak açıklandı.

BÜYÜME BEKLENTİSİ DEĞİŞMEDİ

Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 3,3 oldu. GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise yine bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.

Kaynak: ANKA / Ekonomi

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