YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Mehmet Şimşek'ten mart ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili ilk yorum

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre enflasyon mart ayında aylık bazda yüzde 3,16 yükseliş kaydetti. Yıllık enflasyon 68,50 olarak açıklandı.

MEHMET ŞİMŞEK AÇIKLAMA YAPTI

Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek mart ayı enflasyon rakamlarına ilişkin ilk değerlendirmeyi yaptı. X sosyal medya platformundan açıklama yapan Bakan Şimşek, "Aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda mart ayında geriledi" dedi.

"TÜM BU GELİŞMELER ENFLASYON BEKLENTİLERİNİ ÇIPALAYACAK"

Şimşek'in paylaşımı şu şekilde; "Para politikasındaki ilave sıkılaşma talepteki dengelenmeye önemli katkı sağlarken dış finansman imkanlarının daha da artması makro finansal istikrarı güçlendirecektir.

Deprem hariç harcama kontrolüyle sıkılaşacak maliye politikası ile birlikte tüm bu gelişmeler enflasyon beklentilerinin çıpalanmasını sağlayacak ve dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız"

Mehmet Şimşek'ten mart ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili ilk yorum

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Ekonomi Güncel Haberler

500

Yorumlar (11)

Hakan:

İnanan kaldı mı?

58
4
yanıtYanıtla
Barış Akyıldız:

Kalmasa %35 alırlarmıydı

yanıt47
yanıt7
Murat Bahar:

Vatandaş yemez artık boş boş kelimeler bunlar

45
6
yanıtYanıtla
Cevap :

Halan utanmadan, arlanmadan konuşacak yüzü buluyor ya ona şaşırıyorum.

42
7
yanıtYanıtla
Yilmaz Gul:

yeter kardeşim beceremiyosunuz bu işi yarın düşecek öbür ay düşecek seneye düşecek bitirdiniz ülkeyi tarımı bitirdiniz hayvancılığı bitirdiniz üretimi bitirdiniz.. esnaf tek tek dükkan kapatıyor... il okul çocuğa sorsan şuanki ortalama maaş la ev araba alınırmı diye o bile kendine harçlık bile kalmadığını biliyo ....üretmez isen kaybetmeye mahkumsun ...tarıma şukadar destek verdik deniliyor...ozman köylerde vatandaş yumurtasını sütünü ekmeğini yoğurdunu niye marketten alır hale geldi....

41
3
yanıtYanıtla
İlhan Fırat:

Sabit tutun yeter. Becerebilirseniz.

32
4
yanıtYanıtla
Mutlu Can:

Enflasyon geriledi yanlış bir anlatim. Enflasyon artışı yavaşladı demesi gerekir.

36
0
yanıtYanıtla
Ibrahim Çetin:

Vatandaş nasıl olsa cahil enflasyon artışında gerileme var deriz bunuda enflasyonda gerileme gibi anlarlar

26
5
yanıtYanıtla
ARSLANOĞLU Hakan:

Kasapların tartışmasında koyunların taraf tutması, koyunların kaderini değiştirmez. Hepimiz koyun durumundayız. o nedenle Enflasyonla ilgili bizlere söz düşmüyor.

18
3
yanıtYanıtla
gunay yanug:

yüzsüzlük moda olmuş. emekliler gerekeni yapacak

3
0
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title