Mehmet Şimşek'ten mart ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili ilk yorum

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre enflasyon mart ayında aylık bazda yüzde 3,16 yükseliş kaydetti. Yıllık enflasyon 68,50 olarak açıklandı.

MEHMET ŞİMŞEK AÇIKLAMA YAPTI

Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek mart ayı enflasyon rakamlarına ilişkin ilk değerlendirmeyi yaptı. X sosyal medya platformundan açıklama yapan Bakan Şimşek, "Aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda mart ayında geriledi" dedi.

"TÜM BU GELİŞMELER ENFLASYON BEKLENTİLERİNİ ÇIPALAYACAK"

Şimşek'in paylaşımı şu şekilde; "Para politikasındaki ilave sıkılaşma talepteki dengelenmeye önemli katkı sağlarken dış finansman imkanlarının daha da artması makro finansal istikrarı güçlendirecektir.

Deprem hariç harcama kontrolüyle sıkılaşacak maliye politikası ile birlikte tüm bu gelişmeler enflasyon beklentilerinin çıpalanmasını sağlayacak ve dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız"