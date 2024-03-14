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Ekmek ve simide bakanlığın onayı olmadan zam yapılamayacak

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Yüksek enflasyon sebebiyle ekmek ve simit fiyatlarındaki artışın önüne geçmek için Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Tarifenin belirlenmesinde Ticaret Bakanlığı'ndan olumlu görüş alınacak.

Ekmek ve simit fiyatlarının belirlenmesinde Ticaret Bakanlığı'ndan olumlu görüş aranmasına yönelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ekmek ve simit fiyatı ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından değerlendirilecek. Ticaret Bakanlığının olumlu görüşünün alınmasından sonra Birlik tarafından onaylanacak.

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan karar:

Ekmek ve simit fiyatının belirlenmesinde Ticaret Bakanlığı'ndan görüş alınacak

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Simit Ekmek Finans Ekonomi Güncel Haberler

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