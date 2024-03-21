Hak-İş Başkanı'ndan asgari ücrete zam çıkışı: Enflasyon yükselirse tartışma hızlanır

2024 yılı için 17 bin 2 TL olarak belirlenen ve ara zammın yapılmayacağı konusunda hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarına karşın çalışanlarda ara zam beklentisi yüksek enflasyon nedeniyle artmaya başladı. En son Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan konuyla ilgili enflasyonu işaret ederek durumun devam etmesi durumunda konunun tartışılacağını söyledi.

"TEMMUZ AYINDA TABLO ÖNÜMÜZDE OLACAK"

Arslan, iftar yemeğinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek kendisine sorulan ara zam sorusunu yanıtladı. Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında belirlenecek ücretin bir yıl için geçerli olacağının belirtildiğini hatırlatarak "Eğer enflasyondaki bu yükseliş ve fiyatlardaki bu artış söz konusu olursa doğal olarak bu tartışmalar hızlanacaktır." dedi.

Ara zam talebinin enflasyona göre şekilleneceğini belirten Arslan, "Temmuz ayına geldiğimizde tablo önümüzde olacaktır." ifadesini kullandı.

KIDEM TAZMİNATI SORUNU: İŞTEN ÇIKARILIYOR, İŞE ALINIYOR AMA İŞÇİNİN HABERİ YOK

Kıdem tazminatına ilişkin de konuşan Arslan, var olan uygulamada ciddi eksikliklerin olduğunu belirterek arabuluculuk sisteminin suistimal edilmesinin hak kayıplara neden olduğunu söyledi.

Arslan, "Bir işletmede, 500 kişi çalışıyor, işten çıkarma işlemi yapıyorlar kayıt üzerinden. Sonra arabulucuya gidiliyor. Arabulucu üzerinden işçilerin kıdem tazminatları ödeniyor, yine işçinin haberi yok. İşten çıkarılıyorlar tekrar işe alınıyorlar işçinin yine haberi yok." diyerek iş yerlerinde ortaya çıkan tabloyla ilgili bilgi verdi.