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Bakan Koca'dan vatandaşın "Emeklilerin durumu ne olacak?" sorusuna yanıt: Reis gereğini yapacak

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Milyonlarca emeklinin zam beklentisi 31 Mart seçimleri öncesinde artarken açıklamalar Temmuz ayında yapılacak enflasyon zammını işaret etmişti. Emeklilerin umutlu bekleyişi sürerken dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca esnaf ziyareti sırasında bir vatandaşın yönelttiği "Emeklilerin durumu ne olacak?" sorusuna "Reis gereğini yapacak" yanıtını verdi.

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı yapılmaksızın tüm emekliler Ocak ayında yüzde 49,25'lik zam almış ve en düşük emekli maaşı da 10 bin liraya çıkarılmıştı. 6 aylık enflasyon rakamlarının Temmuz ayında açıklanması ile emekli maaşları bir kez daha artacak ama Ocak ayında yapılan artış yeterli bulunmayınca seyyanen zam sesleri yükselmişti. Seçim öncesi beklentiler artsa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bütçe hesabı yaparak emekliye zamda Temmuz ayını işaret etti.

Bakan Koca'dan vatandaşın 'Emeklilerin durumu ne olacak?' sorusuna yanıt: Reis gereğini yapacak

BAKAN KOCA'NIN VATANDAŞLA DİYALOĞU GÜNDEM OLDU

Vatandaşlar ise umutlu bekleyişini tüm bunlara rağmen sürdürürken Ankara'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir vatandaş arasında geçen diyalog gündem oldu. Bakan Koca, Mamak Devlet Hastanesi'ni ve Mamak esnafını ziyaret etti, AK Parti Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı'ya destek istedi.

Bakan Koca'dan vatandaşın 'Emeklilerin durumu ne olacak?' sorusuna yanıt: Reis gereğini yapacak

"ANKARA'DAKİ FİYATLAR İSTANBUL'DAN DAHA UCUZ"

Hastanede tedavi gören hastalarla ve hasta yakınlarıyla sohbet edip durumlarını soran Koca, hastane hakkında da bilgi aldı. Daha sonra Balcı ile Sağduyu Caddesi'ndeki dükkanları gezen Bakan Koca, esnaf ve müşterilerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi, çocuklara hediye dağıttı. Koca, fiyatları sorup İstanbul'daki fiyatlarla karşılaştırdı, Ankara'nın daha ucuz olduğunu söyledi.

Bakan Koca'dan vatandaşın 'Emeklilerin durumu ne olacak?' sorusuna yanıt: Reis gereğini yapacak

EMEKLİ VATANDAŞTAN KOCA'YA ZOR SORU

Sağlık Bakanı Koca, bir iş hanında, "Emeklilerin durumu ne olacak?" diye soran kişiye, "En zor soruyu sordun şimdi. Ne diyeyim? Söz verdi Reis. Cumhurbaşkanımız dedi ki 'Emeklilerin durumunun farkındayım. Gereğini yapacağız.' dedi.

Bakan Koca'dan vatandaşın 'Emeklilerin durumu ne olacak?' sorusuna yanıt: Reis gereğini yapacak

"BUGÜNE KADAR SÖZ VERİP YAPMADIĞI BİR ŞEY OLMADI"

Gereğini yapacağına inanıyoruz, hiç şüpheniz olmasın, bugüne kadar söz verip de yapmadığı bir şey olmadı" yanıtını verdi. Bazı vatandaşlar da Türkiye'deki sağlık sisteminin dünyaya kıyasla çok daha iyi durumda bulunduğunu, şehir hastanelerinin son derece konforlu olduğunu ifade etti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Fahrettin Koca Ankara Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (10)

haksız mıyım:

hangi iktidar döneminde geçerse geçsin, kime vurursa vursun, işe girerkenki yasa ne yazarsa yazsın 40/45 li yaşlarda insanların emekli olduğu eyt ke sin lik le yanlıştı. ben de emeklilik hakettim eyt ile ama hala çalışıyorum ve 65/70 Allah ne ömür verirse çalışacağım. hiç bir ülkenin sosyal güvenlik kurumu bu yükü kaldıramaz

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Sezgin Sezgin:

Niye hep emeklilik konusu açıldığında akp yi bu eleştirilerden kurtarmak için hemen konuyu, 40 li yaşlarda emekli olan küçük bir azınlığa sıkıştırıyorsun?

yanıt3
yanıt1
Sezgin Sezgin:

Yahu 50 yaş altı emekli sayısı 300 bin kişi bile değil..Haberin var mı...Yani ağzınıza sakız yapmaya değecek sayı değil 300 bin kişi... Demek bütün suç bu 300 bin kişide..Vah vah vah: ) yedik hemen

yanıt0
yanıt0
birgörüş:

50 yaşın altında EYT den emekli olanlara hakkımı helal etmiyorum ben 50 de emekli oldum

10
14
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Sezgin Sezgin:

Toplam Emekli sayısı: 16 milyon... 50 yaş altı emekli sayısı: 500 bin bile değil...Bütün suç bu 500 bin kişi de mi

yanıt0
yanıt1
habar mabar:

Hozan Beşir - Sen Gel Diyorsun (Öf Öf)

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Zamla BOĞUŞANTÜRK:

-cek, -cak; kıyma 500 lira baklava 750 lira ev kirası asgari ücret!..

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sır balıkçı.17:

Emekli diyor ki Talebimiz seyyanen 8077 tl İntibak En düşük emekli maaşı asgari ücret olmalı, 17 gün kaldı...

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2
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ERTAN IŞIK:

Bİ TANE ADAM CIKIP DA BUNLARIN YÜZÜNE YÜZÜNE GERÇEKLERİ SÖYLEYEMEMİŞ YAZIK

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Y Sarı:

Her şey bir adamın, iki dudak arasında!

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0
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