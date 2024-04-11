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Emeklilere zam var mı? Emeklilere ne kadar, yüzde kaç zam yapılacak? İşte temmuzda memur ve emekliyi bekleyen zam oranı!

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Baz etkisiyle mayıs ayında enflasyonun yüzde 73 seviyesinde çıkmasını bekliyoruz" demişti. Bu oran enflasyonda zirve olarak yorumlanırken temmuz ayında yapılacak zammı bekleyen emekliler de yeniden hesap yapmaya başladı. Peki, Emeklilere zam var mı? Emeklilere ne kadar, yüzde kaç zam yapılacak? İşte temmuzda memur ve emekliyi bekleyen zam oranı!

EMEKLİLERE ZAM VAR MI?

Ocak ayında memurlara yüzde 49,25 oranında zam yapılmıştı. Enflasyona göre emekli maaşı ise yüzde 37,6 olmuştu. Emekli zammı ilk olarak yüzde 42,6'ya daha sonra ise yüzde 49,25'e çıkarılmıştı. Şimdi temmuzda da bir eşitleme olup olmayacağı merak konusu.

Bilindiği üzere Türkiye'de en düşük emekli maaşı 10 bin lira seviyesinde. Seçimlerden önce emekli maaşlarına 5 ila 7 bin lira arasında bir zam yapılması yönünde beklenti oluşmuştu. Hükümet ise emeklilere zam için temmuz ayını işaret etmişti.

EMEKLİ VE MEMUR YÜZDE KAÇ ZAM ALACAK?

Şimşek'in mayıs enflasyon tahmini gerçekleşirse 2024'ün ilk 6 aylık enflasyonu yüzde 24 seviyesinde gerçekleşecek. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına doğrudan yansıyacak. Memur ve memur emeklisi ise yüzde 7.39 enflasyon farkıyla yüzde 19 zam alacak.

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