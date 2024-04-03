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MÜSİAD Denizli Şube Başkanı Engin Boyacı: Seçimsiz dönemde ana odağımız ekonomi olacak

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MÜSİAD Denizli Şube Başkanı Engin Boyacı, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinin Denizli'ye, ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, "Seçimleri geride bıraktık. Seçimsiz geçecek 4 yılda ana odağımızın ekonomi, düşük enflasyon ve sürdürülebilir büyüme olduğuna inanıyoruz. Orta Vadeli planda yer alan yapısal reformların hızla hayata geçirilmesini bekliyoruz" dedi.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Denizli Şube Başkanı Engin Boyacı, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası yaptığı açıklamada, "31 Mart seçimlerini arkamızda bıraktık. Mahalli İdareler Seçiminin ülkemize, Denizli'mize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, kazanan adayların her birini tebrik ediyoruz. Çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz. Denizli'mize katkı koyan her bir isme de teşekkür ediyoruz" dedi.

"Gündem ekonomi"

Ülkede 4 yıl seçim atmosferinin olmadığını hatırlatan ve ana gündemin artık ekonomi olduğunu belirten Boyacı, "MÜSİAD olarak, seçimsiz geçecek 4 yılda ana odağımızın ekonomi, düşük enflasyon ve sürdürülebilir büyüme olduğuna inanıyoruz. Enflasyonun kalıcı olarak düşmesinin hedeflendiği para politikasının yanı sıra, bu dönemde ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için Orta Vadeli Planda belirtilen öncelikli yapısal reformların hızla hayata geçirilmesinin ise, büyük önem arz ettiğini vurgulamak istiyoruz. Bizler MÜSİAD ailesi olarak, önümüzdeki dönemde ülke ekonomimizin üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyüme sürecinin devam edeceğine olan inancımızı yineliyoruz. Seçimsiz bir süreçte önümüzdeki bu dönemi en verimli şekilde geçirilmesi gerektiği konusunda hem fikiriz" diye konuştu. - DENİZLİ

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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