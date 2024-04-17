Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Asgari ücrete temmuzda ara zam gündemimizde yok
Küresel krizin etkisiyle Türkiye'de de son dönemde yükselen enflasyon hayat pahalılığını günden güne hissedilir duruma sokarken, asgari ücrete ara zam bekleyenlere kötü haberi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan verdi.
KABİNE SONRASI KONUŞTU
Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine sonrasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan "Asgari ücrete ara zam gündemde yok" ifadelerini kullandı.
"ENFLASYON FARKI TEMMUZDA MAAŞLARA YANSITILACAK"
Milyonlarca emekliye de seslenen Bakan Işıkhan, "Emekliye enflasyon farkı temmuz ayında maaşlarına yansıtılacak" diye konuştu.