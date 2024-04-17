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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Asgari ücrete temmuzda ara zam gündemimizde yok

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Küresel krizin etkisiyle Türkiye'de de son dönemde yükselen enflasyon hayat pahalılığını günden güne hissedilir duruma sokarken, asgari ücrete ara zam bekleyenlere kötü haberi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan verdi.

KABİNE SONRASI KONUŞTU

Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine sonrasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan "Asgari ücrete ara zam gündemde yok" ifadelerini kullandı.

"ENFLASYON FARKI TEMMUZDA MAAŞLARA YANSITILACAK"

Milyonlarca emekliye de seslenen Bakan Işıkhan, "Emekliye enflasyon farkı temmuz ayında maaşlarına yansıtılacak" diye konuştu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Vedat Işıkhan Asgari Ücret Kabine Zam Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (32)

Ahmet Araç:

Sizler iyiki seçimi kaybetmişsiniz markete gidiyorum devamlı tavuk göğüsü tüketen birisi olarak 3 ayda sırasıyla 130-160-195 lira enflasyon yok ama ayda 3-5 çıkar nasıl araştırma yapıyosunuz anlamıyorum

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İbrahim Coşkun:

Olsa ne olacak aynı oranda firmalar zam yapmak zorunda farkeden bir şey olmuyor 2 senedir anlaşmadınız mı ?

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Halil null:

Tavukçulara ceza kestiler ya kg mı 80 TL iken fahiş fiyatlar dan dolayı şimdi fiyatlar aldı başını gitti kimsenin umrunda değil

yanıt10
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Ali Aytaç:

aferin iyi halt ettiniz. ara zam yok, kira zam artışı sınırı kalktı. çok güzel.

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yanıtYanıtla
Vatan:

:))) erken secim olunca gündeme gelir sayin pakanimmmmm şuan zaten istesende veremesin tasarufa geçilmiş ya habi :)))))

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Mehmet :

Asgari ücretin devletin tasarrufa gitmesiyle ne alakası var.Devlet asgari ücrette sadece arabulucu

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Hikmet Ordu:

Tamam paşam

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Mehmet Uçar:

asgari ücrete aylik olarak enflasyon farki verilmedikçe bu iş yürümez

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İsmail TAŞ:

Bunlar neyi sorarsalar gündemimizde yok diyorlarsa bilin ki hayata geçiriyorlar. Zaten iyi hatırlayın EYT de bu şekilde yasalaşmadı mı??

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GAGS:

o vatandaşın zararına olan şeylerde gerçekleşiyor.. vatandaşın yararına bir şeyi gündemimizde yok deyip geçiştirdiklerinde bir daha gerçekleşmiyor.. :D ki eytnin sonuçları ortada ekonomiyi iyice bitiren bir hamleydi dolayısıyla dediğimi doğruluyor bu da..

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Tüm 32 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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