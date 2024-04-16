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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1,5 ay sonra toplandı! Masada üç önemli konu başlığı var

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yerel seçim sonrası, yaklaşık 1,5 aylık aranın ardından yoğun bir gündemle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

ANA GÜNDEM MADDESİ İSRAİL-İRAN GERİLİMİ

Toplantının ana gündem maddesinin İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim olacağı tahmin ediliyor. Toplantıda Orta Doğu'da yükselen tansiyonun düşmesi için Ankara'nın yürüttüğü diplomasi trafiği değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1,5 ay sonra toplandı! Masada üç önemli konu başlığı var

ENFLASYONLA MÜCADELE MASADA OLACAK

Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programındaki son durum toplantının bir diğer gündem maddesi olacak. Programın temel hedefi olan enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye yönelik alınabilecek ilave tedbirler değerlendirilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN IRAK ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22 Nisan'da Irak'a yapacağı 12 yıl sonraki ilk resmi ziyaret de masada olacak. Bu önemli ziyaret öncesinde Türkiye'nin hazırlıkları toplantıda konuşulacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1,5 ay sonra toplandı! Masada üç önemli konu başlığı var

SINIR ÖTESİ TERÖR OPERASYONLARI

Toplantının diğer bir konusu ise sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları olacak. Yaz döneminde genişletilmesi planlanan Irak'ın kuzeyindeki operasyonların, toplantıda değerlendirileceği düşünülüyor.

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Orta Doğu Tansiyon Kabine Politika Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (10)

Bursa Gamer:

fahiş fiyatlar sürekli ele alınıyor ama bir değişiklik göremiyoruz çok şükür

85
4
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Spectrum:

Çok hızlı bir şekilde en önemli ele alınması gereken şey mültecilerin sınır dışı edilmeleri, işsizlik sorununun çözümü, dışa bağımlılığı minimuma indirip üretime geçilmesi ve TL ye değer kazandırılması.. Ekonomimizi anca böyle düzeltebiliriz. Diğer sorunlar bizi ilgilendirmiyor israilmiş iranmış filistinmiş. Kendi işimize bakmayıp başkalarının işleriyle uğraşırsak sıkıntımız daha da artar gider.

yanıt2
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VATANSEVER:

asgari ücrete zam yapmayın. Enflasyonu düşürün. İsrail olayında taraf olmayın bize dokunan bir şey yok ilişkilerimizi bozmayalım. Yapılması gereken üç şey.

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happy:

Emekli der geçerim, anlayana tabi.

14
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SMMM:

MÜLTECİLERİ GÖNDERİN ASIL SORUNUN SEBEBİ BECERİKSİZ POLİTİKALARINIZ SONUCU KONTROLSÜZ GÖÇLE ÜLKEYE ALINANLARA HARCANAN PARALAR.

25
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Güray Dilli :

Zaman kaybı. Yönetim anlayışı değişmediği sürece düzelme olmaz. MB zarar açıkladı ,hem ne zarar !! diğer açıklar ( cari, dış ticaret, Bütçe açıkları vs )nasıl kapanacak. Mütemadiyen borçlanıyoruz , takla attırıyoruz , faizleri bile çok yüksek. Nasıl ödeyeceğiz, kim ödeyecek...

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Kerem Sevimli:

Bizi ele almasinlar da :)

7
1
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sır balıkçı.17:

Ülkemizin ana gündem maddesi GECİM 1 - 2024 yılı emekli maaşı 10.000 tl Kirası Gıdası Faturaları Eğitim Sosyal yaşam sınama Tiyatro Ulaşım kısacası Emekli maaşlarının hayat şartları dikkate alınarak düzenlemesi, saygılarımla.

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0
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Cafer KILIÇ:

Herseyi cozecekler

0
3
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hic33:

Son bilmem kaç yıl ve yılda bilmem kaç kere toplanıyorlar. En önemli gündem maddesi hep enflasyon;ama birşeyin değiştiği yok. Bazen diyorum acaba daha kötüsü olacak da onu mu engelliyorlar.

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