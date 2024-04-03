Mehmet Şimşek Mart ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili ne dedi? Enflasyon arttı mı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre enflasyon mart ayında aylık bazda yüzde 3,16 yükseliş kaydetti. Yıllık enflasyon 68,50 olarak açıklandı. Peki, Mehmet Şimşek Mart ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili ne dedi?

MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE OLDU?

Mart ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklandı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 3,16 artarken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,50 olarak hesaplanırken on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 57,50 olarak gerçekleşti.

MEHMET ŞİMŞEK MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI İLE İLGİLİ NE DEDİ?

Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek mart ayı enflasyon rakamlarına ilişkin ilk değerlendirmeyi yaptı. X sosyal medya platformundan açıklama yapan Bakan Şimşek, "Aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda mart ayında geriledi" dedi.

Şimşek'in paylaşımı şu şekilde; "Para politikasındaki ilave sıkılaşma talepteki dengelenmeye önemli katkı sağlarken dış finansman imkanlarının daha da artması makro finansal istikrarı güçlendirecektir. Deprem hariç harcama kontrolüyle sıkılaşacak maliye politikası ile birlikte tüm bu gelişmeler enflasyon beklentilerinin çıpalanmasını sağlayacak ve dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız"