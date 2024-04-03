MART 2024 Enflasyon kaç oldu? Mart ayı enflasyon rakamları ne?

Mart ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklandı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 3,16 artarken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,50 olarak hesaplanırken on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 57,50 olarak gerçekleşti. Peki, enflasyon kaç oldu? Mart ayı enflasyon rakamları ne?

ENFLASYON KAÇ OLDU?

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 50,10 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 104,07 ile eğitim oldu.

MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE?

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre azalan ana grup yüzde -0,02 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 13,08 ile eğitim oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Mart ayı itibarıyla, 14 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 121 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,14, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,61 olarak gerçekleşti.