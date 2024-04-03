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EKK sonrası enflasyon mesajı: Mücadelemizi sürdüreceğiz

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Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir araya geldi.

ENFLASYONLA MÜCADELEDE NET MESAJ

Yapılan açıklamada, "Temel önceliğimiz olan enflasyon ile mücadelemizi sürdürecek, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile sürdürülebilir büyümeyi sağlayarak, sosyal refahı kalıcı olarak artıracağız." ifadelerine verildi.

EKK sonrası enflasyon mesajı: Mücadelemizi sürdüreceğiz

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

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Yorumlar (2)

bekir yapici:

her seferinde enflasyonla mücadeleye devam dedikten bir müddet sonra onlara göre enflasyon düsüyor ama ne hesapsa piyasa market pazar dahada pahalaniyor sürekli enflasyon düsecek diyorlaronu anladikta piyasa rahatliyacak fiyat artislari duracak halkimiz nefes alacak söz veriyorum diyebilen varmi?

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Salim:

Sürdür Sürdür Nereye Kadar :):)

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