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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası enflasyonla mücadele mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim nedeniyle 1,5 ay sonra gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Enflasyonla mücadeleye yönelik mesajlar veren Erdoğan,yıllık enflasyonun senenin ikinci yarısından itibaren düşüşe geçeceğini söyledi.

"EMEKLİLERİMİZ BAŞTA OLMAK ÜZERE ENFLASYONUN YOL AÇTIĞI SIKINTILARI BİLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: "Dün açıklanan şubat ayı rakamlarına göre istihdam mevsim etkilerinden arındırıldığında 32.4 milyona ulaştı. Bizim de sorunumuz enflasyon baskısıdır. Emeklilerimiz başta olmak üzere enflasyonun yol açtığı sıkıntıları biliyoruz. Bu konuda tavrımız enflasyonu düşürerek kalıcı refah artışını sağlamaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası enflasyonla mücadele mesajı

"SEÇİM EKONOMİSİ UYGULAMADIK, POPÜLİST ADIMDAN UZAK DURDUK"

Seçim ekonomisi uygulamayarak milletimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirdik. Kendimiz bedel ödesek dahi ülkemize, milletimize, gelecek nesillere bedel ödetecek her türlü popülist adımdan uzak durduk duracağız. Bu kararlı duruşumuzun Türkiye ve Türk ekonomisi için ne kadar kıymetli olduğunu zamanla hep birlikte iyi göreceğiz.

"ENFLASYONUN SENENİN İKİNCİ YARISINDA İTİBAREN DÜŞÜŞE GEÇMESİNİ BEKLİYORUZ"

Yıllık enflasyonun senenin ikinci yarısından itibaren düşüşe geçmesini bekliyoruz. Uyguladığımız politikaların etkisiyle cari açıkta daralma başladı. Ocak ayında yıllık cari açık 15 milyar dolar azaldı. Altın ve enerji hariç tutulduğunda 34,6 milyar dolarlık cari fazla gerçekleşti"

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Kaynak: Haberler.com / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Kabine Finans Politika Ekonomi Haberler

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Yorumlar (7)

Sefa Altun:

YİNE HEP AYNI NAKARATLAR.....

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Bozkurt:

İkinci yarısı olur son çeyreği o da gelir 2025 başı itibarı ile derler ama sadece derler ilerisi yok bilginize

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Muhalif:

Bekliyoruz kelimesi nedir acaba

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mehmet çelik:

Şimdi ben olmayan birikimimi nerden degerledirecegim. Faizemi yatırım dolarami altınami bana bı yol gösterin

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Mustafa TekkaleMMM:

Olmadığı için hayale yatır dostum.. belki hayal satarsın

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Gokay Ergul:

Uyumaya devam tiyatrosu 2 sezon vizyonda

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Veli Yücel:

emekliler bisey beklemeyin demek istemiş.maaslara birey yapamam ama enflasyon düşünce otomatik olarak sizde rahat edeceksiniz diyor reyiz.herzamanki masalın tarihini ileri alıp anlatıyor.3 yıldır ikici çeyrek ikinci yarı sene başı düşecek diye diye geçti.

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