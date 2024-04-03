3 aylık memur enflasyon farkı kaç oldu? Temmuz ayı memur zammı ne kadar olacak? Memur maaş zammı yüzde kaç olacak?

Memur Zammı, enflasyon rakamlarının yanı sıra diğer ekonomik göstergeler ve hükümet politikaları da dikkate alınarak belirlenir.Mart ayı enflasyon rakamları 3 Nisan tarihinde açıklandı. Böylece 3 aylık enflasyon farkı belli olurken 3 aylık memur zam farkı ortaya çıktı. 3 aylık memur enflasyon farkı kaç oldu? Temmuz ayı memur zammı ne kadar olacak? Memur maaş zammı yüzde kaç olacak? İşte tüm ayrıntılar...

3 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI KAÇ OLDU?

Mart ayında enflasyon aylık bazda %3,16 artış gösterdi ve bu durum memur ve memur emeklisinin alacağı 3 aylık enflasyon farkının %15,05'e yükselmesine neden oldu.

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına yönelik zam planlamasına göre, 2024'ün ilk 6 ayında %15, ikinci 6 ayında %10, 2025'in ilk 6 ayında %6, ikinci 6 ayında ise %5 zam yapılacak. Bu zam oranları, enflasyonun altında kalırsa uygulanacak. Ancak enflasyon zam oranlarını aşarsa, memur ve memur emeklileri bu enflasyon farkını zam olarak maaşlarında görecektir.

MART AYI MEMUR ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ?

3 Nisan'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından mart ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre, memur ve memur emeklisinin alacağı 3 aylık enflasyon farkı %15,05 seviyesine yükseldi.