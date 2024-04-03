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3 aylık memur enflasyon farkı kaç oldu? Temmuz ayı memur zammı ne kadar olacak? Memur maaş zammı yüzde kaç olacak?

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Memur Zammı, enflasyon rakamlarının yanı sıra diğer ekonomik göstergeler ve hükümet politikaları da dikkate alınarak belirlenir.Mart ayı enflasyon rakamları 3 Nisan tarihinde açıklandı. Böylece 3 aylık enflasyon farkı belli olurken 3 aylık memur zam farkı ortaya çıktı. 3 aylık memur enflasyon farkı kaç oldu? Temmuz ayı memur zammı ne kadar olacak? Memur maaş zammı yüzde kaç olacak? İşte tüm ayrıntılar...

3 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI KAÇ OLDU?

Mart ayında enflasyon aylık bazda %3,16 artış gösterdi ve bu durum memur ve memur emeklisinin alacağı 3 aylık enflasyon farkının %15,05'e yükselmesine neden oldu.

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına yönelik zam planlamasına göre, 2024'ün ilk 6 ayında %15, ikinci 6 ayında %10, 2025'in ilk 6 ayında %6, ikinci 6 ayında ise %5 zam yapılacak. Bu zam oranları, enflasyonun altında kalırsa uygulanacak. Ancak enflasyon zam oranlarını aşarsa, memur ve memur emeklileri bu enflasyon farkını zam olarak maaşlarında görecektir.

3 aylık memur enflasyon farkı kaç oldu? Temmuz ayı memur zammı ne kadar olacak? Memur maaş zammı yüzde kaç olacak?

MART AYI MEMUR ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ?

3 Nisan'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından mart ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre, memur ve memur emeklisinin alacağı 3 aylık enflasyon farkı %15,05 seviyesine yükseldi.

3 aylık memur enflasyon farkı kaç oldu? Temmuz ayı memur zammı ne kadar olacak? Memur maaş zammı yüzde kaç olacak?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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