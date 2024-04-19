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Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi kaç TL? Merkez Bankası enflasyon beklentisi yüzde kaç?

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Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon beklentileri merak konusu olmaya devam ediyor. Yıl sonu dolar kuru ve enflasyon oranı tahminleri piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Merkez Bankası'nın bu konudaki tahminleri ekonomi gündemini belirleyecek önemli faktörler arasında yer alıyor. Peki, Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi kaç TL? Merkez Bankası enflasyon beklentisi yüzde kaç?

Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi kaç TL? Merkez Bankası enflasyon beklentisi yüzde kaç? soruları gündeme geliyor. Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi kaç olacağı araştırılıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi kaç TL? Merkez Bankası enflasyon beklentisi yüzde kaç? Detaylar haberimizdedir...

MERKEZ BANKASI'NIN YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİ KAÇ TL?

Dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 40,53 TL iken, bu anket döneminde 40,01 TL oldu. 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,79 TL iken, bu anket döneminde 42,47 TL olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi kaç TL? Merkez Bankası enflasyon beklentisi yüzde kaç?

MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?

Merkez Bankası Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,19 iken, bu anket döneminde yüzde 44,16 oldu.

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