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Bakan Şimşek'in tahminiyle hesaplar değişti! İşte temmuzda memur ve emekliyi bekleyen zam oranı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Baz etkisiyle mayıs ayında enflasyonun yüzde 73 seviyesinde çıkmasını bekliyoruz" demişti. Bu oran enflasyonda zirve olarak yorumlanırken temmuz ayında yapılacak zammı bekleyen emekliler de yeniden hesap yapmaya başladı.

EMEKLİ VE MEMUR YÜZDE KAÇ ZAM ALACAK?

Şimşek'in mayıs enflasyon tahmini gerçekleşirse 2024'ün ilk 6 aylık enflasyonu yüzde 24 seviyesinde gerçekleşecek. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına doğrudan yansıyacak. Memur ve memur emeklisi ise yüzde 7.39 enflasyon farkıyla yüzde 19 zam alacak.

EŞİTLEME OLUR MU?

Ocak ayında memurlara yüzde 49,25 oranında zam yapılmıştı. Enflasyona göre emekli maaşı ise yüzde 37,6 olmuştu. Emekli zammı ilk olarak yüzde 42,6'ya daha sonra ise yüzde 49,25'e çıkarılmıştı. Şimdi temmuzda da bir eşitleme olup olmayacağı merak konusu.

EMEKLİLERE NEDEN ZAM YAPILMADI?

31 Mart yerel seçimleri öncesi emeklilerin zam beklentisi sonuçsuz kalmış ve bu da sandıktan çıkan sonucu etkilemişti. Geçtiğimiz hafta yapılan AK Parti MYK'sında konuyla ilgili çok sayıda sorunun muhatabı olan Şimşek, "Bunu yapmak için Türkiye'nin yurtdışından yüzde 50'den fazla faizle borçlanması gerekecekti. Böyle yaparsak gelecek nesilleri ipotek altına alacaktık. Buna izin veremezdik" diyerek emeklilere neden zam yapılmadığını özetledi.

5 İLA 7 BİN LİRA ARASI BEKLENTİ VARDI

Bilindiği üzere Türkiye'de en düşük emekli maaşı 10 bin lira seviyesinde. Seçimlerden önce emekli maaşlarına 5 ila 7 bin lira arasında bir zam yapılması yönünde beklenti oluşmuştu. Hükümet ise emeklilere zam için temmuz ayını işaret etmişti.

ERDOĞAN, MİTİNG ALANINDA HESAP YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimden önce katıldığı bir mitingde emekli maaşlarıyla ilgili "Emekli maaşlarına şu kadar zam yapacağız diyen muhalefetin nasıl boş konuştuğunu örneklerle anlattım. Sözü edilen artışları, ülkenin tüm yatırımlarını durdursak, eğitim veya sağlık harcamalarının tamamını buraya aktarsak, kamu görevlilerine maaş vermesek bile karşılayamıyoruz. Bu demek değil ki çalışanlarımızı ve emeklilerimizi hayat pahalılığının pençesine terk edeceğiz. Tam tersine enflasyonu yenerek, büyümeyi sürdürerek, milli gelirimizi artırarak, devletimizi güçlendirerek her meselemizi çözdüğümüz gibi çalışanlarımızın ve emeklilerimizin gelirlerini de artıracağız" demişti.

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Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Mehmet Şimşek Finans Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Hakkı Murat:

memura ve emekliye enflasyon farki varda neden asgari ucretliye zam yok onlar insan degilmi

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Salih Kandıralı:

Şimdi sorgulamaya başladın işte.

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Yusuf Yaşar:

Yılbaşında zam yapıldığı halde memurlar 31 mart seçim öncesi sırf seçim var diye zam istediler. Millet olarak şu kafadan kurtulmamız lazim. Seçim var diye iktidarları ve muhalefetleri eyt, zam, kaçak yapılanma gibi şeylerle tehdit edersek gelecek nesillerin geleceklerini çalmış oluruz.

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Salih Kandıralı:

Zam da yapsanız size bu halk artık oy vermez. Onun için Zam yapmayın. Devletin parası kasada kalsın. Ama siz de bu parayı çarçur etmeyin.

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Üveys Uyanık:

asgari ocretliyi insandan sayan yok zaten belli zaten emek veren onlardır kimse demesin biz emek veriyoruz

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